Ecaterina Andronescu anunta ca licitatia pentru manuale a fost lansata

"Licitatia a fost lansata, asteptam sa se depuna ofertele de manuale, urmeaza etapa de evaluare si, dupa ce trec de evaluarea extrem de severa pe criterii de calitate, le vom tipari si mergem mai departe. In acest moment, procedura este gandita si pornita pe competitie", a spus Andronescu, la TVR 1.In ceea ce priveste ideea ca scolile sa inceapa la ore diferite, ministrul a mentionat ca aceasta nu este o decizie a MEN si poate deveni realitate in masura in care parintii, scoala si Primaria accepta o asemenea formula."Doamna primar general al Capitalei a cerut MEN sa fie de acord sa realizeze un parteneriat prin care Primaria sa cumpere microbuze si sa descongestioneze traficul prin folosirea microbuzelor care aduna copiii si ii trimite la scoala in care ei sunt inmatriculati.Este un model pe care il aplica si Clujul de o vreme si este un model succes. Sigur ca eu am spus ca sunt de acord sa facem acest parteneriat si contribuim cumva daca se poate, pentru ca nu este foarte usor sa vezi cam din ce zona iti sunt copiii, trebuie sa colaborezi cu dirigintii, cu invatatorii, directorii. (...)Intre ideile care s-au dezbatut a aparut si aceasta: daca s-ar putea scolile sa fie decalate in ceea ce priveste ora de inceput, pentru ca poate nu s-ar aglomera strazile asa de mult, dar nu este o hotarare, nu este un ordin de ministru, nu este o decizie si ea poate deveni realitate in masura in care parintii, scoala si primaria accepta o asemenea formula. Nu este o decizie pe care sa o ia MEN", a explicat Andronescu.Intrebata daca anul acesta la Bacalaureat se asteapta teste grila, ministrul a raspuns: "Nu, asa cum au fost anuntate vor fi subiectele. Cum au fost anuntate la inceputul anului scolar. Ele au fost anuntate fara grila"."Nu vorbim de anul viitor, pentru ca nu vreau sa induc niciun fel de spaima sau sa incurce anul viitor cu anul acesta. Anul viitor vom vorbi la inceputul anului scolar 2019-2020 despre cum va fi", a spus ministrul Educatiei.