Educatia financiara isi face loc si in scoala romaneasca. Cum arata proiectul care ii invata pe copii ce inseamna banii, inca de la gradinita

Ca atare, peste 329.000 prescolari si elevi au studiat, in ultimii cinci ani, educatia financiara in tara si in Rep. Moldova."Suntem in cel de al cincilea an scolar de predare a acestui optional in invstamantul primar. Numarul celor care il studiaza a crescut de la an la an, respectiv peste 250.000 elevi si dascalii din municipiul Bucuresti si din cele 41 judete se bucura de predarea acestei discipline, dar si copii din Rep. Moldova", a declarat dr.Ligia GEORGESCU - GOLOSOIU, Presedinte APPE.Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie (APPE), membru afiliat INDE/OECD, si-a adus aportul la sustinerea proiectului de educatie financiara inca de la infiintarea sa, in anul 2014, si functioneza ca un "tampon" intre Ministerul Educatiei-BNR-banci-companii in vederea asigurarii implementarii unitare a strategiei de educatie financiara.Din numarul total de copii inclusi in program, 79.000 suntdin Bucuresti si din tara,si se bucura de predarea prin joc a notiunilor elementare de educatie financiara."Educatia financiara a copiilor trebuie sa inceapa inca de la o varsta frageda. Acestia trebuie sa fie familiarizati cu banii, cum se castiga banii, valoarea acestora, sa li se imprime respectul fata de munca si de bani, sa inteleaga faptul ca banii se cheltuiesc cu responsabilitate, sa fie obisnuiti cu economisirea si sa fie implicati in activititi caritabile", a afirmat dr.Ligia GEORGESCU - GOLOSOIU, Presedinte APPE.Una dintre principalele realizari este ca, incepand cu anul scolar 2017-2018, APPE a extins studierea disciplinei optionale si la ciclul gimnazial, pe baza manualului de educatie financiara - gimnaziu, realizat in concordanta cu programa scolara aprobata de Ministerul Educatiei Nationale.In acest an scolar, APPE dezvolta un proiect pilot de introducere a acestei discipline in cateva judete ca: Arges, Bihor, Maramures, Suceava, Mehedinti, Timis, Vaslui si in Republica Moldova.Proiectul de educatie financiara se bucura de apreciere atat la nivel national (prin faptul ca s-a extins in toate judetele), dar si la nivel international, prin promovarea acestuia la Banca Centrala Europeana si la reuniunile internationale ale Child and Youth Finance International (unde Romania a obtinut doua premii internationale in anul 2014 si in 2017), precum si la OECD.APPE a fost nominalizata oficial sa organizeze in scolile din Romania asa-numita - "Global Money Week", in perioda 12-18 martie 2018 si va asigura participarea Romaniei in newsletter-ul zilnic din perioada respectiva cu lucrari ale copiilor, pe baza parteneriatului CYFI -APPE.Pana in prezent, peste peate 320 de cadre didactice sin 100 de unitati scolare coordoneaza peste 10.000 prescolari si elevi in realizarea de activitati de educatie financiara.In perioada Global Money Week se organizeaza prima etapa, cea locala, a Olimpiadei Micilor Bancheri.Totodata, APPE va continua sa organizeze si in anul 2018 cea de a V-a Editie a Concursului National "Olimpiada Micilor Bancheri". Pentru ca suntem in centenarul Marii Uniri si avand in vedere ca unii copii din Rep. Moldova au studiat Educatia financiara la scola, la aceasta editie grandioasa vor participa si copii de la Chisinau.Ca o recunoastere la nivel national a de educatie financiara, "Olimpiada Micilor Bancheri" este si nominalizarea acestuia, de catre un juriu al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pe platforma http://isey.ro/ la categoria "Educational Initiative in Capital Markets in 2017, alaturi de alte proiecte ale unor asociatii si banci, cu ocazia Inaugurarii Anului Bursier pe 2018.APPE, in parteneriat cu CCD si ISJ Maramures, va organiza, pe o perioada de patru ani, conform acreditarii acordate de MEN prin Ordinul nr. 3019/08.01.2018 al ministrului educatiei, Sesiuni de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar care vor dori sa predea educatia financiara.