Valak reprezinta Colegiul National "Octavian Goga" in ultima etapa a competitiei Zero Robotics High School Tournament din Statele Unite.Cei opt elevi au conceput un cod pentru sateliti, alaturi de alti elevi din Australia, ce va fi testat pe Statia Spatiala Internationala, in ianuarie 2019. Iar pentru a-si putea vedea rezultatul muncii, sibienii au nevoie de 20.000 de euro, bani necesari deplasarii in Boston.Scoala si parintii nu au la dispozitie aceasta suma."Din acest motiv, Colegiul National "Octavian Goga" din Sibiu solicita sprijin financiar din partea tuturor celor dornici sa sprijine si sa promoveze educatia si performanta sibiana. Cei care vor sa le vina in ajutor tinerilor ce pot participa la competitia NASA sunt rugati sa trimita un email pe adresa: valakteam1@gmail.com", transmit membrii echipei prin intermediul unui comunicat de presa."Din momentul in care ne-am inscris la aceasta competitie internationala, efortul depus a fost maxim, iar timpul nostru liber l-am sacrificat in totalitate. Am avut nevoie de cunostinte in domeniul matematicii si al fizicii pentru a rezolva problemele intalnite. Imi doresc foarte mult sa ajung in Boston si sa vad LIVE satelitul functionand dupa codul scris de noi", a declarat pentru StirideSibiu Mihai Ghise, unul dintre membrii Valak, din care mai fac parte Palagniuc Victor, Paltineanu Rares, Catarama Radu, Mihaila Gabriel, Caprita Radu, Avram Eric si Mares Sabin. Ei se afla sub indrumarea profesorului de fizica Cimaron Ionescu.Valak este a doua echipa din Sibiu care se califica in finala comptitiei din SUA, dar elevii de la Colegiul National "Gheorghe Lazar", care au format Quaternion, au reusit deja sa obtina ajutor financiar din partea comunitatii si primariei locale. ...citeste mai departe despre " Elevii romani care au ajuns in finala unui concurs de robotica al NASA au nevoie de 20.000 de euro pentru a ajunge in SUA " pe Ziare.com