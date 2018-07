"Anuntam, cu satisfactie, faptul ca introducerea sahului in sistemul romanesc de invatamant are o noua componenta. Ne referim la faptul ca elevii scutiti de efort la orele de educatie fizica vor face sah. Legat de acest subiect, ministrul Educatiei Nationale, profesorul universitar Valentin Popa a raspuns luni favorabil solicitarii formulate in acest sens de Sorin Iacoban, presedintele Federatiei Romane de Sah, si Ionut Dobronauteanu, presedinte adjunct al Federatiei Europene de Sah. Reamintim, in context, ca pregatirea cadrelor didactice va fi facuta in colaborare cu Casa Corpului Didactic. Pana in prezent, un numar de 2.500 de profesori de educatie fizica si sport au fost deja pregatiti in acest sens", se arata in comunicatul citat."Este un proiect pe care il apreciez ca fiind extraordinar. Spun aceste cuvinte, deoarece sunt putini cei care si-au pus problema ce fac elevii care sunt scutiti de orele de educatie fizica", a declarat ministrul Valentin Popa.Prin intermediul programului intitulat "Educatie prin sah", 500 de scoli din intreaga tara au primit 5.000 de seturi de sah, precum si manuale. Exista deja programe scolare pentru primii doi ani de studiu aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale.Aceasta initiativa vine in contextul Declaratiei Parlamentului European nr. 50/2011 privind introducerea sahului in sistemele de invatamant ale tarilor membre. In Romania, acest lucru a fost implementat in prima faza prin emiterea a doua ordine ale Ministrului Educatiei din 2014. ...citeste mai departe despre " Elevii scutiti la orele de educatie fizica si sport vor practica sahul. Un numar de 500 de scoli vor primi 5.000 de jocuri de sah " pe Ziare.com