Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri nu doar pentru Bacalaureat, ci mai ales pentru o viitoare cariera in domeniul informatic.Fiecare concept nou este explicat cu exemple din viata reala, astfel incat beneficiarii cursurilor online sa inteleaga unde se pot aplica aceste cunostinte nou invatate.Dupa fiecare lectie pe care cursantul a parcurs-o, acesta isi va evalua cunostintele printr-un examen de tip grila, iar in cazul in care a raspuns gresit la anumite intrebari platforma nu il va "pedepsi", ci va avea ocazia sa reciteasca acele parti din curs pe care nu le-a inteles si sa le aprofundeze mai bine."Dincolo de cursurile strict teoretice, platforma va evalua abilitatile cursantilor si prin exercitii aplicative, in cadrul carora acestia vor scrie un program informatic de la zero in limbajul de programare C++, iar rezultatele evaluarilor vor fi emise in cateva secunde.In cazul in care nu au inteles unele aspecte de ordin tehnic sau pur si simplu nu reusesc sa rezolve problema din timpul testului, cursantii pot lasa un comentariu, iar organizatorii proiectului sau cei peste 20.000 de membri inregistrati pe platforma ii vor oferi suport", sustine sursa citata.Vezi pe sectiunea special dedicata Bacalaureatului cine sustine cursurile online si care sunt preturile pentru fiecare pachet in parte.In septembrie 2017, a fost lansat primul modul al platformei cu ajutorul caruia multi cursanti care nu detineau notiunile de baza au beneficiat de progrese vizibile, iar la ora actuala platforma contine doua module, peste 200 de lectii si probleme si peste 20.000 de membri activi. ...citeste mai departe despre " Elevii se pot pregati online pentru proba la informatica a Bacalaureatului " pe Ziare.com