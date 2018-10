Daca retragerile sunt raportate doar la numarul de articole publicate, Romania ocupa locul doi (cu 10,4 articole la 10.000 de articole), dupa Iran (cu 14 articole retrase la 10.000 publicate), conform unei analize realizate de Scienemag.org.La nivel global, media eliminarilor de acest gen este de 4 la 10.000 lucrari publicate, rata ce s-a pastrat la fel ca in perioada 2003 - 2009, desi numarul articolelor aparute anual s-a dublat intre 2013 si 2016.Foto: Curs de GuvernareIn Romania, medicina bate totIn baza de date a comunitatii, realizata de Retraction Watch, figureaza 126 de articole semnate de romani, iar in cinci dintre ele figureaza, in calitate de coautor, si Ioanel Sinescu, rectorul Universitatii Carol Davila din Bucuresti, specialist in transplant renal.Printre ceilalti autori cu lucrari eliminate din publicatii se numara si familia Copotoiu, de la Targu Mures. Constantin Copotoiu este presedintele Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie Tirgu-Mures.De altfel, cele mai multe lucrari eliminate din varii motive sunt din domeniul Medicina, in cazul Romaniei, iar Sciencemag scrie ca aceasta performanta poate fi explicata si prin existenta unor grupuri de cercetatori care s-au implicat in depistarea si semnalarea respectivelor lucrari.In baza realizata de Retraction Watchdog exista 18.000 de lucrari eliminate la nivel global incepand cu 1970, dar analiza Science este realizata pentru anii 2013 - 2016.Numarul articolelor eliminate din publicatiile stiintifice este mai mare, intrucat nu toate revistele semnaleaza aceste actiuni sau nu explica de ce au fost retrase lucrarile sau care dintre coautori este vinovat de incalcare normelor etice. Acesta este si cazul publicatiei romanesti romaneasca de la Targu Mures, Acta Medica Marisiensis, care nu a explicat, de cele mai multe ori, retragerile efectuate.Citeste mai multe despre Exportul de plagiat: Romania conduce in topurile imposturii stiintifice pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Exportul de plagiat: Romania conduce in topurile imposturii stiintifice " pe Ziare.com