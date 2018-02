Firea a decis: Toate scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana. Cine nu are cu cine lasa copilul poate suna la Primarie!

Firea a spus ca intelege situatia parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, dar ii sfatuieste sa apeleze la rude sau prieteni si sa se gandeasca la binele copiilor. Totusi, pentru parintii care nu gasesc cu cine sa isi lase micutii, primarul general a anuntat ca le va oferi ajutor."Pentru cazurile deosebite si pentru situatiile extraordinare in care o familie chiar nu gaseste o solutie ca sa isi trimita copilul undeva cat este la serviciu, le venim in ajutor si ii rog sa ne transmita aceasta solicitare la Tel Verde 0800.800.868 si Primaria Generala cu ajutorul primariilor de sector va gasi solutii punctuale pentru acele familii care nu au gasit pe nimeni", a sustinut primarul general al Capitalei."Ne pasa de toata lumea. Nu toti copiii ajung la scoala acum cu masina incalzita a parintilor, cei mai multi ajung cu mijloacele de transport in comun sau pe jos. Lucrurile nu arata bine, va fi in continuare ger, se vor resimti minus 20 de grade, minus 22 de grade in Bucuresti. Nu ar fi intelept sau corect sa deschidem scolile pe ger", a mai declarat Gabriela Firea."Institutiile private isi vor putea anunta propriile decizii, dar rugamintea este sa anunte pe parcursul zilei de azi, ca sa fie suficient timp de gestionare corecta si eficienta a situatiei", a mai spus Firea.Primarul general a precizat ca a luat decizia in functie de informatiile de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM): "Nu ar fi corect sau responsabil sa deschidem scolile maine dimineata (miercuri - n.red.), cand in continuare va fi ger naprasnic, viscol si zapada abundenta. In Bucuresti stratul de zapada va ajunge si la 35 de cm. Vremea rece se mentine si in weekend"."Am incredere in cadrele didactice ca inteleg masura luata si vor recupera cu elevii orele pierdute in aceasta saptamana. Ar fi fost mai grav sa incepem cursurile maine (miercuri - n.red.) si copiii sa se imbolnaveasca, iar apoi sa stea oricum acasa saptamana viitoare", a conchis primarul general al Capitalei.Referitor la situatia studentilor, Firea a subliniat ca decizia apartine fiecarei universitati in parte, dar face apel la institutiile de invatamant sa anunte in timp util daca tin sau nu cursurile in urmatoarele zile.Amintim ca ANM a emis marti un nou cod portocaliu de ninsori abundente si a actualizat codurile de ger si viscol....citeste mai departe despre " Firea a decis: Toate scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana. Cine nu are cu cine lasa copilul poate suna la Primarie! " pe Ziare.com