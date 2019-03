Frans Timmermans vine saptamana viitoare in Romania pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa acordat de SNSPA

Evenimentul se va desfasura in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", incepand cu ora 16:00, se precizeaza intr-un comunicat transmis Ziare.com de Biroul de presa al Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA).Nascut la 6 mai 1961 la Maastricht, Frans Timmermans a studiat literatura franceza la Universitatea "Radboud Nijmegen", din Olanda si a urmat studii postuniversitare in drept european si istorie la Universitatea din Nancy, Franta.Si-a inceput cariera in Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, iar la inceputul anilor '90 a facut primii pasi in diplomatie. Ulterior a ocupat mai multe functii publice, inclusiv pe cele de ministru al Afacerilor Europene si ministru de Externe.Din septembrie 2014 este comisarul european desemnat de Olanda, iar din luna noiembrie a aceluiasi an a preluat functia de prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, responsabil de o mai buna reglementare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale.Printre numeroasele distinctii primite, se numara si cea de Comandor al Ordinului "Pentru Merit", din partea statului roman. Frans Timmermans este fluent in italiana, rusa, franceza, germana si engleza, se mai precizeaza in comunicatul citat.Reamintim ca Frans Timmermans a cerut in repetate randuri Guvernului de la Bucuresti sa respecte statul de drept, recomandarile Comisiei de la Venetia si pe cele din rapoartele MCV.De asemenea, la ultimul congres al Partidului Socialistilor Europeni (PES), desfasurat la Madrid, Frans Timmermans a transmis PSD, reprezentat acolo de Liviu Dragnea si Viorica Dancila, ca trebuie sa revina la procesul de reforme in Justitie.Citeste mai multe despre:Timmermans i-a scris lui Dancila despre ordonanta lui Toader: Juncker s-a exprimat deja extrem de clar impotriva amnistieiFrans Timmermans o sustine pe Kovesi si avertizeaza autoritatile romane: Fara amnistie pentru politicienii corupti!Jocul dublu al PSD si alegerea pe care o au de facut socialistii europeni: Dragnea sau Timmermans?Timmermans l-a avertizat pe Dragnea ca PSD va fi dat afara din PES: Liviu a spus ca vor respecta statul de drept (Video)Timmermans, dupa ce a vorbit cu liderul PSD: Nu stiu daca Dragnea chiar crede c ...citeste mai departe despre " Frans Timmermans vine saptamana viitoare in Romania pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa acordat de SNSPA " pe Ziare.com