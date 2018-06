Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta prin care Editura Didactica primeste monopol pe manuale

Ordonanta a fost adoptata dupa ce Curtea Constitutionala declarase neconstitutionala prima incercare de transformare a Editurii Didactice in societate, dar si dupa ce a fost semnat contractul de editare a manualelor.Potrivit MEN, urgenta adoptarii acestei OUG este data de faptul ca, pe 31 mai, a fost publicata in Monitorul Oficial decizia nr. 249 a Curtii Constitutionale, care a constatat ca dispozitiile legii pentru aprobarea OUG nr. 76/2017 privind infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica - SA sunt neconstitutionale, "intrucat dau expresie unei operatiuni juridice cu caracter individual", drept pentru care nu puteau forma obiectul unui act de reglementare primara, ci a unui act de reglementare secundara, mai precis o hotarare de guvern."Adoptarea acestui act normativ, prin reglementarea modalitatii de reorganizare a regiilor autonome in societati pe actiuni, va permite emiterea unei HG privind organizarea si functionarea Societatii Editurii Didactice si Pedagogice - SA.Astfel, EDP, cu care MEN a semnat un contract de editare, traducere si tiparire de manuale scolare, va putea sa isi desfasoare, in continuare, activitatea (...) Mentionam faptul ca MEN a semnat contractul-cadru cu EDP pe 5 aprilie, anterior publicarii deciziei CCR.Tot anterior publicarii deciziei CCR, in baza acestui contract, a fost semnat contractul subsecvent ce are ca obiect editarea, traducerea si tiparirea de manuale pentru urmatorul an scolar (aproximativ 70% din necesar pentru clasele I - VI, respectiv 65 de titluri si 40 de traduceri pentru minoritati, insumand 2.627.855 exemplare) ", se precizeaza in comunicatul MEN.Citeste mai multe despre: Ministerul Educatiei a atribuit Editurii Didactice contractul pentru editarea de manuale, desi CCR a declarat neconstitutionala infiintarea ei.Potrivit reprezentantilor ministerului, pana in prezent, Editura Didactica si Pedagogica a trimis in teritoriu 148.277 manuale de Geografie pentru clasa a VI-a, urmand ca saptamana viitoare sa fie transmise alte 148.277 manuale de Istorie pentru clasa a VI-a.De asemenea, se vor trimite si manualele de Religie pentru cultul romano-catolic: 2.171 exemplare in limba romana si 4.601 - in limba maghiara."In zilele urmato ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta prin care Editura Didactica primeste monopol pe manuale " pe Ziare.com