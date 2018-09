Guvernul da 210 milioane de lei sa bage internet wireless in scoli. Elevii inca merg la WC-ul din curte, nu au apa potabila sau invata in containere

Hotararea se refera la aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor pentru "Platforma nationala integrata - Wireless Campus", care are ca obiective crearea infrastructurii tehnice necesare utilizarii resurselor si serviciilor de tip OER si WEB 2.0 in educatie pentru minimum 2.000 de scoli, dotarea unui numar de 4.500 de unitati gimnaziale cu echipamente wireless si cresterea ponderii profesorilor care utilizeaza internetul prin wireless-campus la 15%, pana la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului.Potrivit Ministerului Educatiei, Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare va asigura buna functionare a echipamentelor achizitionate si a platformei create in cadrul proiectului."Proiectul va contribui indirect la atingerea valorilor-tinta ale indicatorilor din Agenda Digitala, si anume a procentului institutiilor de invatamant preuniversitar care folosesc OER (Open Educational Resources), Web 2.0 in educatie, tinta fiind stabilita pentru 50% pana in 2020", mai precizeaza ministerul.Costul proiectului se ridica la aproape 210 milioane de lei, 85% reprezentand finantarea europeana nerambursabila.Elevii invata in scoli fara autorizatie de incendiu si cu WC in fundul curtiiProblemele scolilor romanesti sunt altele, insa. Potrivit situatiei de la inceputul anului scolar 2018-2019, mii de scoli si gradinite nu au in continuare autorizatii ISU de incendii, in multe localitati inca nu exista toalete in incinte, iar in mediul rural, unde sute de scoli au fost comasate, elevii sunt nevoiti sa mearga zeci de kilometri ca sa aiba acces la educatia garantata in Constitutie.In alte zone, copiii au incepeput scoala in containere.Citeste mai multe informatii despre situatia scolilor din Romania in 2018:Scoala in 2018: Elevii inca merg la WC-ul din curte, nu au apa potabila sau invata in containereSituatia ramane grava la inceput de an scolar: Mii de scoli si gradinite functioneaza fara autorizatie ISUScolile din Vrancea ar putea ramane fara bani de salarii pana la sfarsitul anuluiSute de scoli au fost desfiintate sau comasate in tara. Elevii merg pe jos, in fiecare ...citeste mai departe despre " Guvernul da 210 milioane de lei sa bage internet wireless in scoli. Elevii inca merg la WC-ul din curte, nu au apa potabila sau invata in containere " pe Ziare.com