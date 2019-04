"Am introdus si prevederea legala prin care putem sa alocam cadrelor didactice care au castigat prin decizie judecatoreasca dreptul la a obtine dobanzi pe sumele cuvenite pe legea 221. A trecut si aceasta prevedere si consideram ca ea se adauga ca un drept ce se cuvine colegilor din invatamant. Sumele prevazute sunt de circa 500 de milioane de lei pentru invatamantul preuniversitar si circa 200-250 de milioane pentru universitar," a declarat Ecaterina Andronescu, potrivit Edupedu.Ministrul Educatiei a explicat ca exista doua tipuri de datorii fata de cadrele didactice."Avem doua tipuri de datorii fata de cadrele didactice. Datoriile care deriva din hotararile judecatoresti ramase definitive pana la 31 decembrie 2018 si care faceau referire la Legea 221 din 2008. La aceste sume sunt calculare dobanzi si despre ele vorbeam in aceasta ordonanta.In acelasi timp, potrivit Legii 85 si cei care n-au fost beneficiarii hotararilor judecatoresti au dreptul la sumele derivate din Legea 221 pe 2008. In acest moment pentru invatamantul preuniversitar acordarea drepturilor cuvenite din Legea 85, potrivit esalonarii facute de o alta ordonanta si de asemenea potrivit Legii 221 in mare parte sunt achitate. Noi achitam acum aceste drepturi in lichidare si achitam dobanzile la aceste drepturi", a subliniat Andronescu.Ea a mai afirmat ca exista bani in buget si nu se pune problema sa nu fie achitate aceste datorii.In 2008, Parlamentul a aprobat majorarea cu 50% a salariilor profesorilor, crestere promulgata de presedintele de atunci, Traian Basescu , dar modificata de Guvernul Tariceanu.Profesorii au atacat in instanta neaplicarea legii si au obtinut atat dreptul de a incasa sumele neacordate prin lipsa majorarii, precum si dobanzi la sumele respective, scrie Profit.ro. ...citeste mai departe despre " Guvernul le plateste profesorilor dobanzi de peste 700 de milioane de lei, pentru ca nu le-a majorat salariile " pe Ziare.com