Hancescu (FSLI), despre rezultatele testelor PISA: Avem nevoie de regandirea sistemului de educatie, primul pas este schimbarea mentalitatii

Presedintele Federatiei, Simion Hancescu, subliniaza, in context, ca este nevoie de o reformare a sistemului de educatie iar primul pas este schimbarea mentalitatii."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant cere Guvernului Romaniei si Parlamentului sa formeze un grup de lucru cu specialisti din zona educatiei, mediul economic, consiliere scolara, reprezentanti ai cadrelor didactice, parintilor si elevilor care sa construiasca un plan concret pentru o reforma reala a sistemului de educatie din Romania. Obtinerea celui mai slab punctaj la testele PISA din ultimii noua ani inseamna un regres pentru tara noastra, dar si o radiografie a sistemului haotic, lipsit de substanta in care functioneaza scoala romaneasca", se arata intr-un comunicat al FSLI remis miercuri AGERPRES.Potrivit rezultatelor PISA 2018, procentul de analfabetism functional in Romania este de 44%, in medie, in crestere fata de 2015. Sunt cele mai slabe rezultate obtinute de tara noastra la citire, matematica si stiinte, precizeaza sursa citata."Consideram ca aceste rezultate sunt un semnal de alarma pentru noi toti ca sistemul de invatamant din Romania se afla intr-un declin. Numeroasele modificari legislative care nu au fost coerente si care nu au tinut cont de necesitatile reale ale sistemului, subfinantarea educatiei, mentinerea unor programe excesiv de incarcate, lipsa finantarii cercetarii din educatiei si a unui sistem care sa sprijine si sa dezvolte excelenta in acest domeniu, lipsa unor politici sociale, care sa sprijine copiii din familii defavorizate sa nu paraseasca scoala din cauza lipsurilor materiale, discreditarea permanenta a profesorilor, salariile nemotivante, lipsa unor programe de formare continua care sa raspunda provocarilor la zi, dar si lipsa unei corespondente intre ce se invata in scoli si nevoile de pe piata muncii sunt doar cateva din numeroasele cauze care au dus la acest dezastru din sistemul de educatie", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii FLSI arata, in context, ca testele PISA pot fi abordate cu succes de elevii care zi de zi sunt invatati si stimulati sa gandeasca si sa fie creativi, asa cum sunt proiectate programele scolare in tarile care ocupa primele locuri in clasament. Mai mult, potrivit sindicalistilor din Educatie, tarile care au rezultate bune la testele PISA sunt si acelea in care exista un progres economic, pentru ca cei care guverneaza aceste tari au inteles ca investitia in educatie este cea mai profitabila."Singura sansa a educatiei, pentru a fi performanta, este aceea de a fi smulsa de sub papucul politic. Pentru a se pune in practica acest deziderat, trebuie lasate la o parte orgoliile politice, pentru ca educatia este bunul tuturor si impreuna trebuie sa actionam pentru a o face performanta si creatoare de progres si bunastare", arata FSLI.Presedintele Federatiei, Simion Hancescu, subliniaza ca scoala devine, astfel, un loc pe care elevii il frecventeaza din rutina nu un mediu in care acestia sunt invatati sa se dezvolte."Rezultatele testelor PISA sunt dureroase. Va dati seama ce imagine are scoala din Romania? Va dati seama ca acest sistem de educatie este sufocat si noi stam si asistam la un declin? E deja tarziu, dar cred ca, in masura in care ne mobilizam cu totii fortele si reusim sa punem pe picioare o reforma reala a sistemului de educatie, vom reusi sa nu mai avem acest analfabetism functional de 44%, un procent extraordinar de mare. Scoala din Romania devine un loc al frecventarii din rutina, nu un loc unde copiii sunt invatati sa se dezvolte, sa creasca, sa deprinda abilitati astfel incat sa functioneze in mediul profesional si personal. Federatia noastra este pregatita sa puna la dispozitia grupului de lucru toti specialistii de care dispune pentru a contribui la realizarea acestei reforme din educatie. Avem nevoie de aceasta regandire a sistemului, iar primul pas este schimbarea mentalitatii", a declarat Simion Hancescu.Rezultatele elevilor romani la testele de evaluare PISA din 2018 au inregistrat o scadere fata de anterioarele evaluari de acest tip, in conditiile in care, potrivit Simonei Vela, cercetator in cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei, la citire/lectura elevii romani au obtinut un punctaj de 428, fata de 434 in 2015, la matematica - 430 fata de 444, in 2015, si la stiinte - 426 (fata de 435).Potrivit AFP, Asia a stralucit inca o data in clasamentul PISA, publicat marti: China si Singapore ocupa primele doua locuri in acest studiu de referinta din domeniul sistemelor de educatie din lumea intreaga, intocmit la fiecare trei ani de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), informeaza AFP.Documentul, care evalueaza din anul 2000 competentele in stiinte, matematici si lectura pentru elevii in varsta de 15 ani, a devenit o referinta mondiala, fiind monitorizat cu mare atentie de guvernele lumii.In clasamentul pe 2018, Romania a inregistrat scoruri sub media mondiala la toate cele trei sectiuni. Astfel, tara noastra a obtinut la sectiunea "lectura" un scor de 428 (media mondiala fiind de 487), la sectiunea "matematica" un scor de 430 (media mondiala este 489) si la sectiunea "stiinte" un scor de 426 (media mondiala este 489).Testele au fost realizate in mai 2018 pe 600.000 de tineri din 79 de tari si teritorii, un esantion reprezentativ pentru 32 de milioane de elevi. In Romania, testele de evaluare PISA 2018 au fost aplicate in 170 de institutii de invatamant. Au participat 5081 de elevi din clasele VII-X, fiind validate si prelucrate 5075 de teste. Cea mai mare pondere au avut-o elevii din clasa a IX-a (77,9%), urmati de cei de clasa a X-a (15,1%), clasa a VIII-a (6%) si de clasa a VII-a (0,9%).