Invatamantul obligatoriu a fost extins la 15 clase: In Bucuresti, e deficit de 7.000 de locuri la gradinita si nici educatoarele nu sunt destule

"Aceste modificari, insa, impun autoritatilor elaborarea unei strategii cu aplicare imediata, prin care sa fie rezolvate o serie de probleme cu care se confrunta sistemul de invatamant.In primul rand, trebuie gasite solutii pentru o problema care treneaza de ani de zile: deficitul locurilor la gradinita. Numai in Bucuresti exista un deficit de 7.000 de locuri. In plus, numarul cadrelor didactice din invatamantul prescolar este insuficient. Sunt multe situatii in care educatoarele sunt nevoite sa lucreze cu grupe de prescolari supradimensionate", considera FSLI.Sindicalistii mai arata ca integrarea copiilor in sistemul de educatie nu poate fi facuta, daca acestora nu li se pun la dispozitie dotarile necesare, precum si cadre didactice bine pregatite."Este foarte bine ca a fost luata aceasta decizie de extindere a invatamantului obligatoriu. Dar trebuie sa intelegem, macar acum, de ce este importanta cresterea finantarii sistemului de educatie din Romania.Nu e suficient ca aduci niste copii in gradinite, scoli sau licee, pe care ii asezi in banci si ii tii ocupati.Educatia trebuie sa dezvolte, iar acest lucru inseamna locuri suficiente, pentru un acces egal al tuturor copiilor in gradinite si scoli; unitati de invatamant dotate cu materiale didactice care sa ofere o noua perspectiva a stilului de predare si de invatare - unul modern, nu unul tern care oboseste elevii; readaptarea programelor scolare la cerintele de pe piata muncii, pentru a avea tineri absolventi cu sanse reale de angajare si functionali din punct de vedere profesional.Si, da, trebuie spus, pentru toate acestea avem nevoie de strategi buni in educatie si de bani pentru investitii. Altfel, nu facem decat sa ingramadim niste copii sau tineri in sali de clase", a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.Legea de modificare a Legii educatiei nationale 1/2011 prin care invatamantul obligatoriu este marit la 15 clase a fost promulgata, luni, de presedintele Klaus Iohannis.