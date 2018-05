Iohannis vrea invatamant dual: Gresim cu un sistem ca pe vremea noastra

"Personal sunt un adept al reintroducerii invatamantului dual de foarte multi ani incoace. Sa nu uitam ca noi am avut in Romania invatamant dual. Am renuntat la el dupa 1989. Nu se stie de ce. Cred ca cineva sa saturase sa duca elevi in fabrici.Avem semnale in ultima vreme ca si la nivel de minister se intelege nevoia extinderii invatamantului dual si speranta mea si a dvs este sa ne miscam un pic mai repede. Proiectul Romania educata vrea sa vina cu o strategie pentru invatamantul romanesc, dar aceasta strategie va contine obligatoriu si partea de invatamant dual fara de care nu se poate", a spus Iohannis.Seful statului sustine ca, fara o colaborare intre domenii, cum ar fi cu cel IT, nu va functiona un plan in educatie."Am spus ca este necesar si oportun sa se impleteasca industria auto cu industriile noi, atat IT, cat si creative. Acest lucru se poate intampla daca ne recalibram obiectivele mari din invatamant.Fapt este ca generatia care intra acum la scoala stie instinctiv sa foloseasca un smartphone o tableta, dar pentru a deveni o competenta in folosirea unei cariere trebuie dezvoltata. Daca planificam un sistem de invatamant pentru cum a fost pe vremea noastra, gresim enorm. Nu vor avea competente elevii si nu vor fi competitivi", a mai afirmat Iohannis.Ministerul Educatiei a aprobat, la finalul anului 2017, prin ordin de ministru, modelele in baza carora unitatile de invatamant pot incheia contracte cu operatorii economici in vederea pregatirii practice in invatamantul dual.Potrivit ordinului, contractul reglementeaza statutul practicantului, drepturile si obligatiile acestuia, drepturile si obligatiile operatorului economic partener de practica, drepturile si obligatiile unitatii de invatamant, respectiv modul de evaluare a stagiului."Aceste documente vizeaza toate activitatile de profil stabilite prin contractul de parteneriat: stagiile de pregatire practica din planul-cadru de invatamant, precum si componenta de pregatire practica saptamanala (instruire si laborator tehnologic) din modulele de specialitate pentru calificarea profesionala vizata, convenite a se desfasura la acel operator economic sau in alte spatii stabilite de acesta pe baza unor conventii/contracte scrise, pe care le ...citeste mai departe despre " Iohannis vrea invatamant dual: Gresim cu un sistem ca pe vremea noastra " pe Ziare.com