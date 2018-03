Mii de angajati din universitati iau bani mai putini din cauza revolutiei fiscale: Cine a pierdut si ce se poate face

Dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, i-a convins zilele trecute pe sindicalistii din FSLI sa renunte la proteste, desi grila de salarii ramane la fel, nemultumirile ies la iveala si in invatamantul universitar.Claudiu Turcus, lector la Universitatea Babes-Bolyai (UBB), isi invita colegii sa se solidarizeze impotriva schimbarilor fiscale din care au atat de mult de pierdut."Am luat in februarie cu 80 lei in minus. E putin, dar avand in vedere ca in iulie 2017 am fost MINTIT ca voi incasa cu 750 lei mai mult, mi se pare un motiv suficient de consistent sa imi indemn colegii sa se solidarizeze cu protestul FSLI", a scris pe Facebook Claudiu Turcus, care are o vechime de 13 ani in invatamant. Mai mult, acesta a declarat miercuri pentru Mediafax ca singura solutie i se pare a fi "greva pe durata nelimitata".De asemenea, Dan Lazar, prorectorul UBB, a declarat pentru Digi24 ca, incepand din semestrul al doilea, universitatea va renunta la circa 160 de cadre universitare care lucrau cu jumatate de norma, din cauza transferului de contributii sociale de la angajator la angajat.Situatia nu este singulara, dupa cum a confirmat pentru Ziare.com Anton Hadar, liderul sindicatului Alma Mater, care a recunoscut ca exista scaderi de venituri in sistem si a enumerat cateva dintre cauze.Cateva mii de cadre universitare au in buzunare mai putini bani"Noi am facut o statistica, o analiza la nivel de federatie, legata de acest aspect - scaderile de venituri (atentie, nu de salarii, ca salariile n-au scazut la nimeni!) ", a tinut de precizeze Anton Hadar pentru Ziare.com.Liderul Alma Mater a enumerat si cateva dintre cauze."In primul rand, am constatat ca sunt scaderi de venituri ca urmare a disparitiei tichetelor de masa, in Romania existand cam vreo zece universitati care dadeau tichete de masa.Cata vreme nicaieri nu se mai dau, va dati seama ca dintr-odata vorbim de o scadere cu 200 de lei a veniturilor, cam atata era suma. Vorbim despre universitati precum Politehnica, Babes Bolyai, Universitatea Bucuresti si nu numai, universitatile cu venituri proprii.S-a mai pierdut ca urmare a n ...citeste mai departe despre " Mii de angajati din universitati iau bani mai putini din cauza revolutiei fiscale: Cine a pierdut si ce se poate face " pe Ziare.com