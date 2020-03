Narada si Ministerul Educatiei lanseaza cu sprijinul Cora Romania initiativa "Reactie pentru educatie"

Reactie pentru educatie este un plan de interventie, structurat pe doua dintre cele mai plauzibile scenarii posibile a evolutiei situatiei privind suspendarea cursurilor in scoli., spune, organizatie care cauta si implementeaza solutii rapide si eficiente de modernizare a educatiei.Avand in vedere ca perioada de suspendare a cursurilor s-ar putea prelungi, cele trei organizatii initiatoare (Narada, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Cora Romania) vin in sprijinul profesorilor si elevilor cu patru masuri si instrumente concrete., spuneNecesitatile profesorilor vor fi disponibile intr-un, organizat pe fiecare dintre judete.Obiectivul final al acestui instrument este acela de a atrage si a coagula comunitatile locale, astfel incat sa fie acoperite cat mai multe nevoi, intr-un timp cat mai scurt.Formularul pentru profesori este deja disponibil aici.Lanseaza platforma narada.online , pe care sunt disponibile spatii de lucru pentru fiecare dintre aplicatiile digitale folosite de profesori in predarea la distanta.Acest spatiu virtual ofera sprijin constant pentru cele peste 30.000 de cadre didactice in familiarizarea cu aplicatiile, platformele si software-urile educationale disponibile gratuit., spune Andra Munteanu despre importanta ajutorarii mediului didactic cu toate resursele necesare., a declaratNARADA: Aducem educatia in secolul 21Narada este o comunitate formata din antreprenori, manageri, oameni de actiune al carei scop este acela de a oferi solutii eficiente si rapide de modernizare a educatiei.NARADA conecteaza proiectele profesorilor din sistemul public cu mediul de business si viceversa.Cu alte cuvinte, #1 incurajeaza si ajuta profesorii sa creeze proiecte care inoveaza in salile de clasa si/sau rezolva probleme ale elevilor, #2 aduce in atentia mediului de business proiectele profesorilor si face tot posibilul ca acestea sa fie finantate. #3 In final, supervizeaza implementarea acestora, masoara rezultate si multiplica lucrurile care au functionat. Un singur proiect educational nu va schimba educatia, dar forta a mii de astfel de proiecte, DA.