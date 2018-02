Niste elevi de liceu din Romania au castigat concursul pentru roboti de lupta din Rusia si merg la Campionatul Mondial din SUA

Cele 27 de echipe de liceeni din intreaga lume s-au intrecut in proiectarea, construirea si programarea celor mai buni roboti, intre 15 si 17 februarie, la Perm, in Siberia.Sub indrumarea profesorului Ionut Panea, tinerii romani au obtinut cel mai bun punctaj, clasandu-se astfel pe prima treapta a podiumului, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com."Concursul presupune constructia si programarea de catre elevi sub indrumarea unui profesor coordonator a unui robot de lupta, care trebuie sa colecteze cuburi mari de spuma si sa construiasca un zid de aparare. El joaca in alianta cu alti roboti, iar in ultimele 30 de secunde din meciul de 2,30 minute, trebuie sa colecteze un omulet si sa il duca cat mai departe in exteriorul terenului. Pentru fiecare operatiune executata corect se primeste un punctaj, iar la final un meci este castigat in functie de performanta pe baza punctelor acumulate", explica profesorul Ionut Panea mecanismul prin care este desemnata echipa castigatoare.Prin aceasta victorie, echipa Romaniei s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotica din Detroit, SUA, care se va desfasura in luna aprilie a acestui an.Din echipa AutoVortex Romania au facut parte 21 de elevi de la 8 licee diferite (Colegiul National de Informatica Tudor Vianu, Colegiul National Sf. Sava, Liceul Teoretic Jean Monnet, Colegiul National Ion Creanga, Colegiul National Gheorghe Lazar, British School of Bucharest, American International School of Bucharest, Liceul Teoretic International de Informatica) care au reusit sa faca fata provocarilor si presiunii foarte mari.Liceenii se vor intoarce in tara luni, 19 februarie, si vor fi intampinati de familii si de fani la ora 11:30 (Aeroport Henry Coanda sosiri), unde vor veni cu trofeul, medaliile si robotii lor.AutoVortex Romania are in palmares multe concursuri internationale castigate, iar scopul final al acestor competitii este acela de a-i incuraja pe tineri sa se implice in proiecte multidisciplinare, care sa-i provoace sa imbine notiunile de matematica, fizica si informatica pentru a crea roboti.Pe 28 ianuarie 2018 echipa nationala de robotica a Romaniei AutoVortex a castigat medalia de aur si la Campionatul International de Robotica din Seul, Coreea de Sud.Programul educational BRD FIRST Tech Challenge este adus si in Romania de catre Asociatia ...citeste mai departe despre " Niste elevi de liceu din Romania au castigat concursul pentru roboti de lupta din Rusia si merg la Campionatul Mondial din SUA " pe Ziare.com