Parlamentul a adoptat legea prin care elevii primesc fructe si legume proaspete

In calitate de for decizional, Camera Deputatilor a votat cu 250 "pentru", 3 "impotriva" si 5 "abtineri" proiectul.Legea are ca obiect de reglementare completarea art.3 din Ordonanta Guvernului nr.13/2017, cu un nou alineat, in vederea sporirii ritmului de implementare a Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul scolar 2018-2019, prin identificarea unor solutii de derulare cu operativitate a procedurilor de achizitie de fructe si/sau legume proaspete, lapte natural de consum si/sau produse lactate fara adaos de lapte praf, prin prevederi exprese privind repartizarea sumelor de la nivel judetean la nivel local, respectiv consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, aflate in imposibilitatea derularii programului in scolile de pe raza lor teritoriala."In situatia in care Programul pentru scoli al Romaniei se deruleaza de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, se repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata, alocate judetelor, respectiv municipiului Bucuresti, aprobate prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, pe comune, orase, municipii, respectiv sectoarele municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar juudetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti", prevede articolul unic introdus in proiectul de lege.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, pe 28 noiembrie 2018, in calitate de prim for sesizat, iar Camera Deputatilor a votat decizional initiativa. Prin urmare, proiectul va merge la promulgare de catre presedintele Klaus Iohannis.