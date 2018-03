Peste 8.000 de programe de licenta, masterat si doctorat la cel mai mare eveniment educational din Europa de Sud si Est

Cel mai mare numar de universitati si institutii educationale la un eveniment educational din Romania

Peste 35 de sesiuni, ateliere practice si prezentari ale universitatilor la Sala Palatului

Cel mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est aduce in atentia vizitatorilor informatii despre pestede la nivel licenta, masterat si doctorat de lasi institutii educationale din peste 18 tari.In plus, cei interesati de alternative educationale pot participa la o noua editie a conferintei RIUF YouForum, unde vor avea ocazia sa interactioneze cu specialisti din diferite domenii de activitate din Romania.Cea de-a 22-a editie RIUF aduce pentru vizitatori cel mai mare numar de tari reprezentate la un eveniment educational din Romania.Pe 17-18 martie acestia vor putea afla informatii in premiera despre programe de studiu, conditii de admitere, taxe, burse sau oportunitati de dezvoltare direct de la cele peste 100 de universitati si institutii educationale din peste 18 tari printre care si Singapore, Grecia, Italia, Danemarca, Suedia, Romania sau Letonia.Cei interesati sa studieze in tarile nordice vor avea ocazia sa afle detalii despre sistemul gratuit de educatie din Danemarca, Norvegia si Suedia direct de la reprezentantii University of Southern Denmark, BI Norwegian Business School sau Jonkoping University.Mai mult decat atat, vizitatorii vor putea afla informatii despre taxele mici de studiu din Germania, Grecia sau Franta si vor putea interactiona cu reprezentanti ai universitatilor de top din lume din Marea Britanie si Olanda.Prin intermediul conferintei RIUF YouForum tinerii pot afla ce cariera sau program de studiu li se potriveste, inspirandu-se de la cei peste 45 de invitati.Mai mult decat atat, acestia pot participa la 20 de prezentari ale universitatilor si ale programelor de studiu din Romania si din strainatate si pot interactiona direct cu reprezentantii celor mai bune universitati din lume.RIUF YouForum include sesiuni de discutii si ateliere practice cu oamenii din spatele celor mai apreciate branduri din Romania, printre care se numara si Hyperliteratura, Renault, HaHaHa Production, Teach for Romania sau Ideo Ideis.Andreea Esca, George Buhnici (I like IT), Bogdan Badea (eJobs), Monica Felea (Divan Film Festival) si George Andreescu (Gojira) sunt printre invitatii conferintei RIUF YouForum Bucuresti.In cadrul sesiunilor de discutii, invitatii urmaresc sa ofere exemple personale prin care sa motiveze tinerii in alegerile lor viitoare. Andreea Esca, George Buhnici (I like IT), Bogdan Badea (eJobs), George Andreescu (Gojira) sunt doar o parte din cei peste 45 de invitati prezenti pe 17-18 martie la cea de-a patra editie RIUF YouForum din Bucuresti.Sesiunile de discutii vor pune accent pe educatie, oportunitati pentru tinerii pana in 24 de ani, joburi de succes si tehnologie, in timp ce, atelierele urmaresc sa invete tinerii cum sa realizeze un CV remarcabil, cum sa foloseasca retelele de socializare in avantajul lor, ce inseamna marketingul online si cum sa isi dezvolte creativitatea, IT, cum poti aplica la o universitate in strainatate sau criminologie.Pentru a participa la RIUF, cei interesati sunt incurajati sa intre pe www.riuf.ro si sa completeze formularul de inregistrare.Mai mult decat atat, pot consulta programul conferintei si isi pot rezerva locul la sesiunea sau atelierul dorit.