Premiera intr-un stat UE: Bac-ul se desfasoara ILEGAL, la ordinul ministrului si cu complicitatea directorilor

Peste 170 de mii de liceeni sustin astazi prima proba a examenului de Bacalaureat din acest an fara sa fi promovat anul scolar (ba chiar inainte sa inceapa semestrul doi!), ceea ce incalca in mod flagrant Legea educatiei. Devansarea probelor de compentente a fost decisa de Liviu Pop, prin ordin de ministru, act mai slab decat o lege organica. Desi subiectul are un impact major, implicand elevi, profesori si parinti, in mod paradoxal el lipseste cu desavarsire din dezbaterea publica, unde subiectele impuse de PSD sunt dintr-un cu totul alt registru.Citeste mai multe despre: Incepe Bac-ul: Este legala desfasurarea probelor de competente? Care sunt riscurile sustinerii unui examen ilegal"Avem un ordin care nu are niciun fel de sustinere legala in momentul de fata, un ordin care poate fi interpretat, care poate genera probleme", a confirmat pentru Ziare.com presedintele Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor.Marius Nistor: Avem probleme cu avizele de legalitate date de juristii din MEN"Argumentele MEN au fost ca vara este cald si o perioada foarte incarcata, si atunci descongestionam perioada mutand competentele in februarie. Numai ca in momentul in care vii cu un ordin de ministru, care vizeaza o modificare in desfasurarea examenului national de Bacalaureat, trebuie sa il pui in concordanta cu prevederile legislative. Or, tu ai in momentul de fata in Legea educatiei doua articole: unul care spune ca aceste competente se dau in semestrul II si altul care spune foarte clar ca in Bacalaureat nu poate intra decat un absolvent al invatamantului liceal. Or, in februarie, niciun elev nu este absolvent al invatamantului liceal", a mai explicat acesta.Marius Nistor a confirmat ca probele de competente se sustin pe parcursul semestrului doi, insa NU ORICAND, ci numai DUPA incheierea cursurilor si a situatiei scolare."Intr-adevar. Discutam de o situatie destul de grava", a afirmat acesta.L-am intrebat pe Marius Nistor daca putem spune, rezumand, ca in acest moment sute de mii de alevi si adulti sunt protagonistii unei actiuni ilegale, doar pentru ca asa a vrut min ...citeste mai departe despre " Premiera intr-un stat UE: Bac-ul se desfasoara ILEGAL, la ordinul ministrului si cu complicitatea directorilor " pe Ziare.com