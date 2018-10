Premiile LSRS pentru Excelenta Academica in Strainatate, pe ultima suta de metri. Inscrie-te sau recomanda pe cineva!

Pentru a se putea inscrie pentru una dintre cele opt categorii ale Premiilor LSRS, orice student sau absolvent roman, care a studiat in strainatate pe perioada anului academic 2017-2018 (inclusiv prin programele Erasmus), trebuie sa isi depuna candidatura (numai online), accesand http://gala.lsrs.ro/concurs LSRS ofera posibilitatea ca prin completarea formularului de recomandare, orice persoana sa poata nominaliza pentru Premiile LSRS 2019, studenti sau absolventi romani din strainatate. Formularul de recomandare este disponibil la: http://bit.ly/RecomandareConcurs2019 Jurizarea candidaturilor se realizeaza in doua etape: etapa preselectiei, in care laureatii editiilor precedente a Premiilor LSRS decid finalistii pentru fiecare categorie de concurs; si etapa finala, in care juriul, compus din personalitati ale mediului academic si societatii civile, desemneaza castigatorii Premiilor LSRS 2019.Castigatorii vor fi anuntati in cadrul celei de-a zecea editii a Galei Studentilor Romani din Strainatate, din 8 ianuarie 2019. La eveniment vor participa studenti si absolventi romani, membri ai comunitatii academice din tara si strainatate, precum si personalitati din diverse domenii de activitate. De asemenea, evenimentul va marca celebrarea celor zece ani de activitate ai Ligii Studentilor Romani din Strainatate.Pentru mai multe informatii, va rugam accesati: http://gala.lsrs.ro/ , sau vizitati www.facebook.com/lsrs.romania/ ofera studentilor si absolventilor romani de peste hotare un cadru deschis de dialog si actiune.LSRS promoveaza initiativa, profesionalismul si solidaritatea membrilor sai, ca reprezentanti de valoare ai Romaniei, si o atitudine pozitiva fata de perspectivele reorientarii lor spre tara.Obiectivul principal al LSRS este de a apara si promova drepturile si interesele academice, profesionale, sociale, civice si culturale ale membrilor sai, precum si de a sprijini contributia lor la dezvoltarea Romaniei.LSRS este o organizatie neguvernamentala, apolitica si echidistanta.