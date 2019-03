Presedintele ASF: Avem o lume financiara, avem nevoie sa dezvoltam educatia financiara

"Traim intr-o lume complexa si complexitatea lumii in care traim se manifesta cu precadere si in acest domeniu. Avem o lume financiara, ca sa spun asa, de maxima complexitate si pentru a putea sa ne atingem obiectivele ca societate, ca tara, ca autoritate, este nevoie sa intelegem si sa dezvoltam educatia financiara", a spus Leonardo Badea, la cea de-a treia editie a Galei EduFin.El a afirmat ca Autoritatea doreste sa incurajeze excelenta, iar pentru aceasta a realizat o serie de proiecte de educatie financiara."Ne dorim ca in tot ceea ce facem sa incurajam excelenta. Am spus-o si o repet. Excelenta in domeniul pregatirii, excelenta in domeniul financiar este un lucru care nu apare in mod intamplator. Excelenta se realizeaza facand acelasi lucru foarte bine, si mai bine, in mod repetat. Astfel ca noi ne-am propus ca in mod transparent sa identificam mici exemple ale excelentei. Si sa le recunoastem, sa le aducem in fata dumneavoastra, sa incurajam tinerii care de altfel sunt reperele noastre pentru ceea ce vrem sa facem in societatea de maine si sunt convins ca prin tot ceea ce autoritatea a facut, prin ceea ce au facut colegii mei care au facut caravane, s-au deplasat prin tara, s-au deplasat la licee, au facut brosuri de prezentare pentru prescolari. La un moment dat eram atent ce acorduri de cooperare semnez, fiindca ma gandeam cum putem face educatie financiara cu prescolarii. Colegii mi-au demonstrat ca se poate", a declarat Leonardo Badea.In cadrul galei au fost acordate 14 premii. Astfel, Bursa de Valori Bucuresti a primit premiul "Campania de educatie financiara a anului" pentru Campania Made in Romania. Premiul "Lectorul anului" a fost acordat domnului Constantin Dinu. Premiul "Organizatia cu cea mai mare implicare in actiunile de educatie financiara" a fost acordat Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare iar cel pentru dezvoltarea educatiei financiare in media XPrimm pentru emisiunea "Ora de risc" dedicata notiunilor de piata financiara. Premiul special pentru rezultate deosebite la discipline cu impact asupra cunostintelor financiare a fost acordat elevei Daria Radu, nominalizata de ISMB dintre olimpici sau alte merite deosebite la invatatura. Premiul special pentru un centru universitar implicat in educatia financiara a fost atribuit ASE Bucuresti pentru cel mai mare numar de activitati si programe realizate in domeniul educatiei financiare impreuna cu ASF.Premiul special pentru o unitate de invatamant pre-universitar implicat in educatia financiara a fost acordat Colegiului Economic Virgil Madgearu din Bucuresti pentru numarul mare de elevi participanti la programele de educatie financiara si numarul mare de activitati realizate in acest domeniu.De asemenea, au fost date premii speciale TVR pentru implicarea sa in sustinerea educatiei financiare; UAIC Iasi pentru implicarea sa in sustinerea educatiei financiare la nivel national si international; Universitatea de Vest Timisoara pentru implicarea si sustinerea programelor ASF de educatie financiara; OTP Asset Management pentru sustinerea educatiei financiare prin organizarea de actiuni si programe specifice; BCR pentru realizarea celei mai mari ore de educatie financiara din lume in data de 31 octombrie 2018; Allianz-Tiriac pentru dezvoltarea programului de educatie financiara dedicat copiilor institutionalizati, ajutand astfel la cresterea nivelului de incluziune financiara in Romania; UNSAR (Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurare) pentru activitatea intensa si numarul mare de actiuni si programe dedicate educatiei financiare in anul 2018.