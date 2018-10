Presedintele FSLI: Educatia nu mai reprezinta o prioritate nationala, ci este "atacata" prin seria masurilor distructive

Intr-un comunicat de presa remis vineri, acesta noteaza ca educatia nu mai reprezinta o prioritate nationala, ci este "atacata" printr-o serie de masuri distructive."Educatia inseamna evolutie. Educatia inseamna valori. Educatia inseamna speranta intr-un viitor pe care cu greu il putem descifra in vremuri tulburi. Educatia inseamna sa vrei, sa faci, sa dai mai departe. (...)In anul 2018, statul modern a capatat alte valente, iar educatia nu doar ca nu mai reprezinta o prioritate nationala, ci este 'atacata' prin seria masurilor distructive. O simpla radiografie a sistemului de invatamant ne arata ca 'scoala romaneasca' a ramas doar un simbol", precizeaza documentul.Seful FSLI aduce si exemple in acest sens:-> Investitii scazute;-> salarii complet nemotivante pentru cadrele didactice, ceea ce face ca Romania sa fie singura tara din Uniunea Europeana unde exista cadre didactice fara studii de specialitate,-> unitati de invatamant din care lipsesc internetul, calculatoarele sau metodele moderne de predare;-> elevi directionati gresit de programe scolare invechite si neadaptate cerintelor de pe piata muncii;-> clase suprapopulate in care accentul este pus pe cantitatea si nu pe calitatea actului educational;-> o subfinantare cronica mentinuta an de an."Cea mai recenta masura a unui ministru al Educatiei a fost reducerea a peste 4.600 de posturi din unitatile de invatamant, in coditiile in care sistemul are un deficit foarte mare de personal didactic auxiliar si nedidactic. In consecinta, nu putem spune decat ca, in anul Centenarului, am ramas cu restante in fata Educatiei.Avem atat de multe de recuperat, incat prin lipsa implicarii sau prin aplicarea unor politici gresite, ne vom confrunta, in curand cu un sistem bolnav, care nu mai poate fi ajutat. Cei care au de pierdut nu sunt doar colegii nostri, ci mai ales elevii", atrage atentia Hancescu.In plus, presedintele FSLI spune ca trebuie sa ne amintim ce inseamna de fapt educatia si subliniaza ca doar "impreuna putem aduce schimbarea in bine"."De Ziua Internationala a Educatiei apelul federatiei noastre merge chiar catre acesti parteneri reali: impreuna putem aduce schimbarea in bine. Altfel, vom intra in rotativa paguboasa a guvernarilor care au avut doar scopul de a profita de oamenii care le ...citeste mai departe despre " Presedintele FSLI: Educatia nu mai reprezinta o prioritate nationala, ci este "atacata" prin seria masurilor distructive " pe Ziare.com