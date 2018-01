Profesorii isi primesc salariul mai tarziu. Scolile au fost instiintate, ministerul sustine ca a aflat de pe Facebook

"Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii Guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare din partea Inspectoratelor prin care se stabileste data de salariu pe 14 ale lunii, nu 9 cum era pana in prezent. Aceasta amanare poate fi prelungita", arata Raluca Turcan pe Facebook Ea spune ca acest lucru s-a intamplat deoarece in luna decembrie PSD a aprobat OUG 90/2017 prin care a stabilit ca salariile profesorilor nu vor mai fi platite din bugetele locale, ci prin Ministerul Educatiei Nationale. Turcan aminteste ca o lege similara a fost semnata de Liviu Dragnea si votata in Camera Deputatilor, insa OUG 90/2017 a grabit acest proces de centralizare.Prin urmare, scolile au o dubla subordonare."In acest moment, autoritatile locale nu stiu cine este ordonatorul de credite si din ce buget trebuie platite salariile. Scolile sunt institutii publice de interes local, bugetul lor este aprobat in sedinta de Consiliu Local, in acelasi timp cu bugetul local. Astfel, Consiliul Local a fost pus in situatia de a aproba niste bugete ale scolilor care sa includa si salariile profesorilor, sume de care bugetul local nu dispune.Nu a fost prevazut si cum vor fi platite acestea, neexistand norme de aplicare ale legii. Aparent, acum exista doi ordonatori de credite - fapt nemaiintalnit. Un serviciu public nu poate sa fie in acelasi timp centralizat si descentralizat", subliniaza prim-vicepresedintele PNL.Contactati de Ziare.com, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale au spus ca au aflat si ei de problema din postarea deputatului PNL si ca au cerut detalii suplimentare de la colegii din directia de specialitate.Liviu Pop confirma ca profesorii vor primi salariile mai tarziuDupa aparitia in presa a acestor informatii, ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a reactionat, confirmand faptul ca profesorii vor primi mai tarziu salariile."Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 ianuarie 2018 salariile aferente lunii decembrie 2017", a scris Pop pe Facebook.Acesta a precizat ca "in conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017 data de plata a salariilor pentru Ministerul Edu ...citeste mai departe despre " Profesorii isi primesc salariul mai tarziu. Scolile au fost instiintate, ministerul sustine ca a aflat de pe Facebook " pe Ziare.com