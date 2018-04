Rectorul ASE nu se plange de reducerea locurilor: Dumnezeu stie daca acele domenii vor fi sau nu vor fi cautate

ASE Bucuresti este una dintre institutiile de traditie dezavantajate de noul ministru al Educatiei. Spre deosebire de Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi sau SNSPA, nici conducerea ASE si nici studentii nu au reactionat public fata de reducerea numarului de locuri si nici nu au cerut explicatii ministrului Popa, desi ar fi avut ocazia sa o faca.Miercuri, ASE a sarbatorit oficial "105 ani de performanta academica" (foto), la eveniment fiind prezent si ministrul Educatiei. Cu acest prilej, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca intentioneaza sa acorde titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei rectorului ASE, Nicolae Istudor, precum si presedintelui Senatului din ASE, Pavel Nastase, "in semn de recunoastere a contributiei domeniului universitar economic la dezvoltarea Capitalei", urmand ca decizia sa se ia in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza News.ro.Dupa incheierea festivitatii, Ziare.com l-a contactat pe rectorul Nicolae Istudor pentru a afla care este opinia sa cu privire la taierea locurilor pentru institutiile de invatamant de traditie.Intrebat daca este adevarat ca si ASE a pierdut locuri in urma repartizarii, rectorul Nicolae Istudor a confirmat informatia aparuta in presa."La licenta avem cu 20 de locuri mai putin si la doctorat - 9", ne-a declarat acesta.Invitat sa ne spuna opinia sa despre decizia ministrului, rectorul ASE a invocat repetat strategiile in baza carora s-au stabilit domeniile prioritare de dezvoltare a Romaniei, desi nu a parut foarte sigur ca absolventii de liceu se vor indrepta catre acestea, urmand directia banilor repartizati de minister."Inteleg ca s-au facut ceva calcule legate de domeniile prioritare. Sigur, ele sunt stabilite intr-o strategie de dezvoltare a Romaniei. E o strategie pe termen lung, Dumnezeu stie daca acele domenii vor fi sau nu vor fi cautate... Cert este ca, per ansamblu, pe mine ma bucura faptul ca la programele de masterat nu am pierdut, pentru ca acolo noi facem specializarea si acolo avem acelasi numar de locuri.Nu simtim prea mult noi aceasta reducere. Sunt universita ...citeste mai departe despre " Rectorul ASE nu se plange de reducerea locurilor: Dumnezeu stie daca acele domenii vor fi sau nu vor fi cautate " pe Ziare.com