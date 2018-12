Revolutia digitala schimba radical economia. Cum ne ajutam copiii sa fie pregatiti pentru meseriile viitorului? Iata cateva exemple

"Prin practica, elevii reusesc sa retina cam 90% din informatii si din experientele traite. Daca doar le povestim despre noile tehnologii, copiii nostri retin cam 20%, iar daca citesc despre ele abia 30%. Deci esentiala este practica", a declarat Andreea Paul pentru Ziare.com.Iar ca sa "legam educatia romaneasca de viitor", e nevoie de laboratoare inteligente in toate scolile din Romania, mai sustine aceasta."Trebuie sa alfabetizam digital si tehnologic tanara generatie, ca sa aiba o sansa in economia viitorului. Dar nu este usor sa ii convingem pe decidentii publici, care n-au inteles inca nici macar rolul educatiei digitale din primele clase scolare.De pilda, fratii nostri de peste Prut, moldovenii, au introdus materia Educatie Digitala ca obligatorie inca din clasa intai, incepand din septembrie 2018. Suedezii, care au cel mai performant sistem de educatie din lume, au aceasta materie obligatorie tot din primii ani de scoala.La noi inca nu se face alfabetizarea digitala la scoala, desi nevoia este uriasa. Aproape toti copiii folosesc telefoane mobile, calculatoare, tablete, dar nu reusesc sa gestioneze noianul de informatie care navaleste in viata lor prin intermediul acestor noi tehnologii. Si aceasta alfabetizare digitala presupune inclusiv cultivarea abilitatii de a separa informatia adevarata de cea mincinoasa, de a identifica informatia corecta si pe cea manipulatoare. Pe scurt, de a reusi sa depistezi semnalul, intr-o lume a zgomotului informational", explica plastic Andreea Paul."Ghidul meseriilor viitorului", o premiera in RomaniaIn acest scop, INACO a facut deja cativa pasi."Noi am croit primul 'Ghid al meseriilor viitorului' din Romania. Scopul a fost sa oferim un scurt tur virtual in lumea de maine, ca sa ii ajutam pe elevi sa isi aleaga mai usor parcursul profesional.'Ghidul meseriilor viitorului' este public, cu acces liber pe site-ul INACO. E foarte prietenos redactat, cu texte putine, poze si hyperlink-uri pe care, daca dai click, esti ghidat catre spoturi video. E dinamic, exact pe sufletul tinerilor pentru care este elaborat", ne-a p ...citeste mai departe despre " Revolutia digitala schimba radical economia. Cum ne ajutam copiii sa fie pregatiti pentru meseriile viitorului? Iata cateva exemple " pe Ziare.com