Romania a intrat in Cartea Recordurilor cu cea mai mare lectie de educatie financiara sustinuta simultan

Recordul a fost omologat joi dimineata de catre reprezentantii Guiness World Records. Pentru ca recordul sa fie validat era necesara participarea simultana a cel putin 5.624 de persoane, acesta fiind numarul de participanti inregistrat in 2013 de o initiativa similara inregistrata in SUA."Recordul apartine romanilor si Romaniei, reusita este a noastra, a tuturor celor care au incredere ca drumul spre prosperitate trece prin educatie, drumul spre independenta financiara trece prin educatie. Recordul apartine oamenilor care au intrat in salile de curs si celor care nu au reusit, dar si-au dorit.Recordul apartine colegilor mei care demonstreaza si cu aceasta ocazie ca banking inseamna in primul rand oameni si comunitati in jurul unei misiuni comune.Suntem mandri ca am reusit sa contribuim, prin mobilizarea exemplara a colegilor mei din banca, la organizarea unui eveniment de o asemenea amploare in intreaga tara.Romania are nevoie de incredere, iar aceasta incredere se naste din realizari, vine atunci cand demonstram ca putem sa ne mobilizam impreuna pentru o cauza importanta, care tine de viitorul fiecaruia dintre noi. Responsabilitatea noastra este sa punem la dispozitie resursele, inclusiv si mai ales educationale, pentru a contribui la crearea de prosperitate in Romania", a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.Conform datelor din cel mai recent studiu intocmit de Grupul Erste, un sfert dintre romani nu economisesc deloc si doar 17% dintre romani au economisirea printre prioritati, restul pun deoparte doar ce le ramane la final de luna sau de an.De asemenea, mai mult de o treime dintre romani cred ca nu sunt priceputi sa-si gestioneze banii, ca nu au talent la acest lucru. Numarul romanilor care se simt bine informati in ceea ce priveste educatia financiara creste de la an la an, astfel ca o treime dintre romani se considera bine informati financiar, iar la capatul opus, 4 din 10 romani cred ca nu sunt deloc bine informati pe aceasta tema.Banca Comerciala Romana (BCR), membra a Erste Group, este banca numarul 1 din Romania pe piata tranzactiilor bancare, clientii BCR avand la dispozitie cea mai mare retea nationala de ATM - cu peste 2.600 de bancomate si POS - cu 17.800 de terminale pentru plata cu cardul la comercianti, precum si servicii complete de Internet banking, Mobile Banking, Phone-banking si E-commerce.Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene (UE), cu 47.000 de angajati ce deservesc 16,1 milioane de clienti in cadrul a 2.600 de filiale din sapte tari (Austria, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia si Serbia) .