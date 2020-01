Romania, pe ultimul loc in UE la procentul populatiei cu studii superioare - Ce specializari se afla in top

La nivelul intregii UE, aproximativ 40% dintre locuitorii cu varste intre 30 si 34 de ani aveau in 2017 un nivel tertiar de educatie, adica au absolvit cursuri tinute de universitati, universitati tehnice, institute de tehnologie si alte institutii care acorda diplome academice sau certificate de competenta profesionala superioara, potrivit datelor publicate recent de Eurostat.Cel mai mare procent se inregistra in Lituania (58%), Cipru (56%) si Irlanda (55%), iar cel mai scazut in Romania (26%), Italia (27%) si Croatia (29%).Daca nu raportam populatia cu educatie tertiara la cea totala, atunci tara noastra sta mult mai bine comparativ cu restul statelor UE.Astfel, in 2017, numarul absolventilor de studii superioare din statele membre era urmatorul:Marea Britanie 783.952Franta 780.630Germania 569.154Polonia 517.305Spania 445.559Italia 388.605Olanda 155.504Romania 121.250Belgia 115.870Cehia 87.131Austria 84.862Danemarca 82.581Irlanda 78.002Portugalia 77.034Suedia 73.511Grecia 69.134Ungaria 63.109Bulgaria 56.851Finlanda 56.136Slovacia 50.622Croatia 33.989Lituania 27.684Slovenia 16.458Letonia 14.587Estonia 9.577Cipru 9.304Malta 4.580Luxemburg 1.748Ce specializari isi aleg europeniiEstimarile Eurostat arata ca 4,8 milioane de europeni au absolvit o forma de studii superioare in UE in 2017.Dintre acestia, specializarea pentru mai mult de o treime (34%) a fost in Stiinte Sociale, Jurnalism, IT, Afaceri, Administratie si Drept. Alte domenii interesante pentru europeni au fost Inginerie, Industrie Prelucratoare si Constructii (15%), Medicina si Farmacie (14%), Arte si Stiinte Umaniste (11%), Stiinte Naturale, Matematica, Statistica si Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor (11%), respectiv Stiintele Educatiei (9%).Totusi, unele state membre s-au evidentiat ca fiind cu mult sub sau peste media UE.Stiinte Sociale, Jurnalism, Afaceri, Administratie si DreptProcentul absolventilor in aceste domenii a fost mai mic in Finlanda si Spania (26%), respectiv mult mai mare in Bulgaria (46%) si Luxemburg (46%).Inginerie, Industrie Prelucratoare si ConstructiiSub 10% dintre absolventi au ales aceste specializari in Luxemburg, Olanda, Malta, Marea Britanie, Irlanda si Cipru. La polul opus se aflau Germania (22%) ...citeste mai departe despre " Romania, pe ultimul loc in UE la procentul populatiei cu studii superioare - Ce specializari se afla in top " pe Ziare.com