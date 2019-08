Salvati Copiii, despre rectificarea bugetara: Educatia este din nou sacrificata

"Fara a avea inca un ministru plin, dupa demiterea Ecaterinei Andronescu si numirea ministrului Culturii, Daniel Breaz, interimar si la Educatie, tocmai de aici se taie bani, la rectificarea decisa de Guvern..Si nu de oriunde, ci chiar de la programul "Merg la scoala", pentru ca, a anuntat prim-ministrul, programul nu a fost pregatit si, ca atare, nu poate fi implementat", se arata in comunicatul Organizatiei, remis Business24.Organizatia Salvati Copiii Romania a avertizat de nenumarate ori asupra vulnerabilizarii copiilor din Romania, carora nu le sunt asigurate in mod egal si nediscriminatoriu drepturi fundamentale, cum este cel al accesului la educatie.Amintim ca, potrivit datelor prelucrate de INS, in anul scolar 2017-2018, 287.493 de copii din Romania, cu varsta intre 7 si 17 ani, nu urmau nicio forma de invatamant, iar in anul scolar 2016-2017, 26.850 de copii din ciclul primar si gimnazial si 19.116 liceeni sau elevi ai invatamantului profesional au abandonat scoala.In Romania, cheltuielile pentru educatie s-au situat, in 2017, la 2,7% din PIB, cu o descrestere substantiala fata de procentul din 2016, care a fost de 3,3%, fiind cea mai scazuta valoare din Uniunea Europeana , a carei medie a inregistrat 4,6% in 2017.In tari precum Ungaria, Slovenia, Cipru, Cehia, Letonia si Estonia au fost alocate bugete situate intre 5,0% si 5,9% din PIB.