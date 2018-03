Scolile si gradinitele sunt inchise vineri, in Bucuresti. Unde pot fi dusi copiii care nu au cu cine sa ramana acasa

In sectoarele 1, 2, 3 si 4, primarii au anuntat ca ofera cateva solutii parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa.In Sectorul 1 va fi deschisa Gradinita nr. 248 din Str. Artur Vartejeanu, nr. 15, dar doar pentru prescolari si unde sunt disponibile doar 140 de locuri. Gradinita va fi deschisa de la ora 8:00 pana la ora 18:00. Parintii vor trebui sa plateasca 14 lei.In Sectorul 2, Primaria ofera gratuit 112 locuri in doua centre ale Administratiei Publice Locale a Sectorului 2.Unul se afla in Complexul "Sfantul Pantelimon", situat pe Soseaua Pantelimon numarul 301 din cartierul Pantelimon. Aici sunt 50 de locuri, dar pot fi suplimentate in functie de cerinte. Al doilea este Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Elevi "Sfanta Maria", din strada Oituz numarul 9, cartier Andronache, unde sunt 62 de locuri. Pentru informatii si inscrieri, parintii interesati pot suna la numarul de telefon: 0314.136.210 pentru Complexul "Sfantul Pantelimon" si 0722.673.277 pentru Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Elevi "Sfanta Maria".Cele doua centre vor functiona intre orele 08:00 - 16:00, interval in care copiii se vor putea juca, urmari programe TV adecvate varstei si vor putea sa-si faca temele sub supravegherea personalului calificat, dupa cum a anuntat Primaria Sectorului 2.Si Robert Negoita , primarul Sectorului 3, a anuntat ca parintii din sector isi pot lasa copiii, prescolari si elevi din clasele primare, la doua institutii din sector.Gradinita 239, situata pe Bulevardul Mihai Bravu nr. 428, care are program de functionare 8:30- 17:00, cu servirea a trei mese, pentru care se achita suma de 12 lei si scoala gimnaziala 80, din Calea Dudesti nr. 191, cu program de functionare 8:00-11:35.Parintii care doresc sa beneficieze de aceste servicii trebuie sa se inscrie la numarul de telefon 0728.729.797, pana joi, 22 martie, la ora 20:00.In Sectorul 4 parintii au la dispoztie mai multe institutii, anunta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, care transmite ca sunt 8 centre care pot gazdui copiii.Aici, parintii nu trebuie sa se inscrie inainte, ci doar sa completeze o cerere in momentul in care isi lasa copilul in grija educatorilor de la urmatiarele centre ...citeste mai departe despre " Scolile si gradinitele sunt inchise vineri, in Bucuresti. Unde pot fi dusi copiii care nu au cu cine sa ramana acasa " pe Ziare.com