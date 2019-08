Sindicat din Educatie: Inghetarea angajarilor va duce la blocarea activitatii in multe scoli

FSLI avertizeaza, intr-un comunicat remis Ziare.com, faptul ca, din cele peste peste 6.500 de unitati de invatamant cu personalitate juridica, sunt foarte multe unitati cu posturi unice, iar angajarile nu pot fi facute pe formula propusa de Ministerul Finantelor Publice."Guvernul Romaniei propune inghetarea ocuparii posturilor pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, prin formula de angajare de 1 post scos la concurs pentru 3 neocupate. In cele peste 6.500 de unitati de invatamant cu personalitate juridica, deficitul de angajati este foarte mare pentru aceste categorii de angajati; in cea mai mare parte a acestor scoli exista un numar redus de posturi, cu mult sub normativele care se impun pentru o functionare normala a acestora.Cele mai multe sunt posturi unice, iar angajarile nu pot fi facute pe formula propusa de Ministerul Finantelor Publice. Este vorba despre posturile de secretare, contabili, laboranti, bibliotecare, ingrijitoare etc. Avertizam faptul ca blocarea angajarilor in sistemul de educatie va duce la blocarea activitatii in multe unitati de invatamant din Romania", a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.FSLI critica si rectificarea bugetara care ar lasa ministerul fara o suma mare."Propunerea de rectificare bugetara a Ministerului Finantelor Publice include diminuarea cheltuielilor de personal cu 400 de milioane de lei, argumentand ca M.E.N. a facut estimari gresite la cheltuielile de personal, si cu 80 de milioane de lei a sumelor destinate pentru plata dobanzilor legale obtinute prin sentinte judecatoresti.Aceasta propunere este de neinteles, avand in vedere faptul ca, in acest moment, pentru majoritatea cadrelor didactice, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nu se aplica corect! Concret, conform Legii nr.153/2017, cadrele didactice care indeplinesc functia de diriginte, educatoarele, invatatorii, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii pentru invatamantul prescolar, personalul didactic care are gradatie de merit, personalul didactic din invatamantul special, personalul didactic care asigura predarea simultana ar trebui sa beneficieze de majorari ale salariilor cu procentele prevazu ...citeste mai departe despre " Sindicat din Educatie: Inghetarea angajarilor va duce la blocarea activitatii in multe scoli " pe Ziare.com