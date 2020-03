Sindicatele din invatamant solicita autoritatilor ca, in afara de elevi, si angajatii din educatie sa ramana acasa

"Este o situatie speciala prin care trebuie sa intelegem necesitatea aplicarii tuturor masurilor care au fost luate de autoritati, pentru siguranta noastra si a copiilor nostri. Consider ca in aceasta perioada trebuie sa tratam lucrurile cu maxima seriozitate, fara sa generam panica. Tocmai de aceea cred ca, atat elevii, cat si personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic ar trebui sa ramana acasa in toata perioada in care a fost decisa suspendarea cursurilor scolare. Scolile trebuie inchise pentru actiuni de dezinfectie corespunzatoare! Cadrele didactice vor recupera activitatea, la fel si restul angajatilor. Altfel, ne jucam de-a preventia si riscam sanatatea tuturor!", este de parere presedintele FSLI, Simion Hancescu.Potrivit sindicatelor din invatamant, in acest context de alerta nationala, este nevoie de suspendarea oricarei activitati scolare si extrascolare, prin care parintii sau copiii sunt expusi spatiilor aglomerate."Nu credem ca este benefica prezenta cadrelor didactice, dar nici a personalului didactic auxiliar si a celui nedidactic in unitatile scolare, in conditiile in care si aceste persoane pot transmite virusul (...) Federatia noastra considera ca este oportun ca in acest context de alerta nationala sa fie suspendata orice activitate scolara sau extrascolara, prin care parintii sau copiii sunt expusi spatiilor aglomerate. In acest sens consideram ca ar trebui amanata evaluarea psihosomatica pentru copiii ai caror parinti solicita inscrierea la clasa pregatitoare, inainte de implinirea varstei de sase ani", precizeaza FSLI.Sindicalistii considera, de asemenea, ca Ministerul Educatiei si Cercetarii trebuie sa identifice cele mai bune solutii pentru recuperarea materiei corespunzatoare perioadei in care cursurile scolare sunt suspendate."O varianta ar fi ca in cadrul programului 'Scoala altfel' sa fie recuperata materia scolara. Federatia noastra isi arata toata deschiderea pentru participarea la grupurile de lucru, alaturi de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin care va fi conceput planul national de recuperare a materiei", noteaza sursa citata.Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a decis, luni seara, suspendarea cursurilor in invatamantul preuniversitar de stat si privat din Romania, in perioada 11 - 22 martie 2020, ca masura de preventie privind raspandirea COVID-19.