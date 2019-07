Studentii ameninta ca ies in strada daca Guvernul nu renunta la masurile anuntate: Ne intoarcem in Evul Mediu!

Mai intai, Teodorovici a anuntat ca Executivul ia in calcul limitarea gratuitatii CFR pentru studenti, care insa nu este clar cum va fi aplicata: ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi introdusa o limita de varsta de 26 de ani, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura.S-a adus in discutie si taierea burselor de merit pe perioada verii, in cazul in care in cele 3 luni de vacanta studentii nu au un job, fie el si part-time.Si, de parca aceste idei nu erau de ajuns, ministrul de Finante a venit duminica seara cu inca una: obligarea studentilor ca dupa terminarea facultatii sa ramana un numar de ani sa lucreze in Romania.Teodorovici a promis ca, inainte de a fi implementate, toate aceste masuri vor fi discutate cu studentii. Iar o intalnire in acest sens ar urma sa aiba loc miercuri, a declarat pentru Ziare.com Laurentiu Tuca, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR).Studentii, spune el, vor face tot ce le sta in putinta pentru ca masurile anuntate de Teodorovici sa nu intre in vigoare. Se poate ajunge chiar si la proteste de strada, daca Guvernul nu cedeaza.Laurentiu Tuca a atras atentia ca, in cazul in care toate aceste idei vor fi puse in practica, Romania s-ar intoarce sute de ani in urma si ar ajunge in Evul Mediu.Coalitia de guvernare ar da dovada de inconsecventa in actiuniTransportul gratuit cu trenul pentru studenti si acordarea burselor si pe perioada verii au fost decizii luate de actuala coalitie de guvernare. In cazul in care se va renunta la aceste benificii, coalitia ar da dovada de inconsecventa in actiuni, a declarat pentru Ziare.com Laurentiu Tuca, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR)."Nu vom accepta astfel de decizii. Coalitia de guvernare ar da dovada de inconsecventa in actiuni. O decizie luata de aceeasi coalitie de guvernare sa fie anulata ar demonstra ca nu sunt consecventi in ceea ce fac si ceea ce vor sa faca. Daca se investeste in studenti, societatea va avea foarte multe beneficii in viitor. Nu se vad de azi pe ...citeste mai departe despre " Studentii ameninta ca ies in strada daca Guvernul nu renunta la masurile anuntate: Ne intoarcem in Evul Mediu! " pe Ziare.com