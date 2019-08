Studentii cu varsta pana in 35 ani vor beneficia in continuare de gratuitate la transportul feroviar

"Concluzia trasata in urma discutarii acestui subiect, a fost limitarea gratuitatii la transportul feroviar pe criteriul varstei, iar plafonul stabilit va fi cel din Legea Tineretului.Astfel, studentii de pana la 35 de ani inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa (licenta, master, doctorat), in institutiile de invatamant superior acreditate, vor beneficia in continuare de gratuitate la transportul feroviar intern", se arata in comunicatul de presa remis de Uniunea Studentilor din Romania."Nu consideram oportuna marginalizarea studentilor de peste 35 de ani, avand in vedere faptul ca Romania se afla pe un loc codas din punct de vedere al numarului acestora si ca impactul bugetar pentru a-i sprijini nu ar fi unul semnificativ", se precizeaza in sursa citata.Presedintele Uniunii Studentilor din Romania, George Uzun a precizat prin intermediul comunicatului ca trebuie gasita o solutie si pentru studentii de peste 35 de ani, acestia putand fi sustinuti "macar cu o reducere de 50%"."Ne bucuram ca majoritatea studentilor vor beneficia in continuare de aceasta facilitate, insa speram ca vom gasi o cale de a-i sprijini si pe studentii de peste 35 de ani.Trebuie sa tinem cont ca desi suntem liderii unei generatii, reprezentam interesele tuturor studentilor din Romania. Consideram ca acestia merita sustinuti macar cu o reducere de 50% si vom face demersuri in acest sens", spune presedintele Uniunii Studentilor din Romania.Reprezentantii studentilor au precizat si faptul ca, "pentru a transa subiectul privind achizitionarea si anularea online a biletelor de tren", joi, va avea loc o alta intalnire intre reprezentantii federatiilor studentesti, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu si ministrul Transporturilor, Alexandru-Razvan Cuc."Totodata, maine (joi, n.r) vom milita pentru o uniformizare a acestei limite de varsta, astfel incat acest principiu sa se aplice si la Metrorex sau la transportul local unde limita pentru a beneficia de reduceri este de 26 de ani.Apreciem deschiderea la dialog a reprezentantilor Guvernului si speram sa ne asumam impreuna educatia ca proiect de tara si sa sprijinim comunitatea studenteasca astfel incat sa punem bazele unei societati educate!", a c ...citeste mai departe despre " Studentii cu varsta pana in 35 ani vor beneficia in continuare de gratuitate la transportul feroviar " pe Ziare.com