Teodorovici s-a mai gandit si vrea sa mearga gratuit cu trenul doar studentii fara restante

"De ce sa nu fie incurajata situatia la invatatura? Sa fie una foarte buna, fara restante, fara repetenti. Vine statul si suporta si incurajeaza invatatul cu note bune si note mari", a spus Teodorovici, citat de Mediafax.Teodorovici a insistat asupra ideii ca numarul mare de studenti care circula cu trenul in mod gratuit priveaza alte persoane de accesul la aceasta forma de transport."De ce sa nu fie limitate la un numar aceste calatorii. Vedem daca sunt 12. Ai un veteran de razboi si merge la ghiseu. Si vrea sa ajunga unde vrea sa ajunga omul ala. Si i se spune: ne pare foarte rau, nu mai sunt locuri, au fost ocupate. Este corect?", a spus ministrul.Teodorovici crede ca limitand calatoriile gratuite cu trenul ar putea aplica gratuitatea si in alte ramuri de transport, precum domeniul rutier si naval."In primul rand, de ce pe calea ferata? De ce nu si pe rutier si pe naval? Sunt studenti, copii in Tulcea, care nu au nici cale ferata, nici transport rutier. Asta este zona in care ei traiesc, nu trebuie sa fie (gratuitate - n.red.) si pe naval?", a mai spus Eugen Teodorovici.Declaratiile au fost facute, joi, la conferinta "Top HR Challenges", organizata la Bucuresti de Capital Media Production.