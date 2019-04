Topul Reuters al celor mai inovative 100 universitati europene: Germania conduce detasat, Romania lipseste

Aceasta institutie de aproape 600 de ani a fost fondata de papa Martin al V-lea, dar in prezent este mai bine cunoscuta pentru tehnologie decat pentru teologie: KU Leuven se mentine una dintre cele mai mari organizatii independente de cercetare si dezvoltare din lume.Lista identifica si clasifica institutiile de invatamant care fac cel mai mult pentru a promova stiinta, a inventa noi tehnologii si a contribui la dezvoltarea industriei energetice.Reuters arata ca brevetele de inventii depuse de cercetatorii de la KU Leuven sunt frecvent citati de alti cercetatori in propriile depuneri de brevete.Clasamentul a fost realizat impreuna cu Clarivate Analytics.Cine completeaza podiumulPodiumul este completat de Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nurnberg (Germania) si Imperial College London (Marea Britanie).Nicio universitate din Romania nu este in acest clasament. Singura institutie de invatamant superior din Europa Centrala si de Est este Universitatea Jagiellona din Cracovia (Polonia), pe locul 90.Clasamentul, dominat de GermaniaO singura universitate este la prima aparitie in acest clasament: Universitatea de Stiinta si Tehnologie din Norvegia NTSU (No. 56).Conform Reuters, insistutiile de invatamant superior din Marea Britanie cunosc un declin, fiind afectate de Brexit. Se pare ca exista un val al cercetatorilor care parasesc Regatul Unit in favoarea unor universitati cu statut mai stabil de pe continent.Pentru realizarea acestui clasament, Clarivate Analytics a identificat mai bine de 600 de organizatii internationale care au publicat cele mai multe articole in reviste academice si apoi a redus numarul lor la institutii care au cel putin 50 de patente inregistrate de World Intellectual Property Organization intre anii 2012 si 2017. Acestea au evaluat fiecare candidat in functie de 10 criterii diferite.Germania are cele mai multe universitati in acest clasament, fiind urmata de Marea Britanie si de Franta.Sursa: Reuters.com- 23 universitati din Germania;- 21 universitati din Marea Britanie;- 18 universitati din Franta;- 9 universitati din Olanda;- 7 universitati din Belgia;- 5 universitati din Spania;- 5 universitati din Elvetia;- 4 universitati din Italia; ...citeste mai departe despre " Topul Reuters al celor mai inovative 100 universitati europene: Germania conduce detasat, Romania lipseste " pe Ziare.com