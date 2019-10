UniCredit Bank lanseaza Start Major, un program de educatie financiara si pentru cariera dedicat liceenilor din invatamantul profesional si tehnic

Programul se desfasoara in 10 licee tehnologice din Bucuresti si este dezvoltat in parteneriat cu Fundatia Leaders si OLX Locuri de munca.Start Major se adreseaza elevilor care doresc sa isi inceapa cariera dupa incheierea studiilor liceale, profesand meseria pentru care s-au pregatit.Acestia au ocazia sa-si dezvolte abilitati pentru cresterea angajabilitatii sau dezvoltarea unei afaceri si sa invete practic cum pot gestiona inteligent resursele financiare pe care le detin sau pe care le pot accesa."Ne bucuram sa lansam Start Major si sa le oferim elevilor din invatamantul profesional si tehnic o platforma de dezvoltare croita special pe nevoile lor. Multi dintre absolventii acestui tip de invatamant intra pe piata muncii dupa terminarea liceului, daca nu chiar mai devreme, si ne dorim sa le crestem sansele de succes.Sprijinirea tinerilor prin programe de educatie financiara este parte a angajamentului pe care ni l-am asumat la nivel de grup de a construi o societate mai echitabila si mai incluziva. Obiectivul nostru este sa impartasim din cunostintele pe care le-am acumulat de-a lungul timpului pentru a dezvolta comunitatile in care activam. Astfel, avem mai multi colegi care s-au alaturat entuziasti proiectului in rolul de traineri" a declarat Alina Dragan, Strategic Consultant, Financial Education, UniCredit Bank."Am gandit impreuna cu echipa UniCredit Bank un format de invatare prin experiente practice, care sa ii ajute pe elevi sa raspunda mai bine situatiilor cu care se vor intalni pe piata muncii. Printr-un proces educational integrat, in etape, cu componente de informatie si dezvoltare de abilitati, absolventii Start Major isi vor contura mai usor parcursul in cariera si vor sti cum sa-si administreze mai intelept finantele. Incepem cu ore la clasa, intr-un mediu familiar, si incheiem cu o tabara de invatare intensiva, unde vom face inclusiv simulari de business, pentru o experienta de lucru 'pe bune'", spune Adina Maria Sandu, Leadership Curriculum Responsible, Fundatia LEADERS.Etapa 1 (octombrie-noiembrie 2019) - cursuri la clasa in liceele partenere pentru peste 300 de elevi, despre bazele independentei financiare si modul in care poti avea o interactiune reusita cu potentiali angajatori.Etapa 2 (ianuarie 2020) - cursuri la clasa pentru peste 100 de elevi despre cum poti dezvolta o afacere proprie: ce implica antreprenoriatul, care sunt abilitatile si resursele de care ai nevoie, cum le accesezi.Etapa 3 (aprilie 2020) - o experienta de invatare intensiva in tabara Start Major. Aici, elevii dezvolta abilitati pentru crearea si dezvoltarea unei afaceri. Cum faci un plan de business, cum atragi parteneri, cum iti gestionezi resursele financiare, cum negociezi, cum gasesti si cum pastrezi clienti - acestea sunt cateva intrebari la care cei 20 de participanti in tabara vor gasi raspuns."Am raspuns foarte rapid invitatiei UniCredit Bank de a fi parteneri in program si de a impartasi cu meseriasii de maine informatii care sa-i ajute in promovarea unei astfel de afaceri. Experienta noastra de lucru cu astfel de profesionisti ne-a confirmat de multe ori ca succesul in acest domeniu depinde de calitatea serviciilor, dar si de modul promovare si de interactionare cu clientii. Aceste ultime doua aspecte sunt adesea neglijate si pe ele ne vom concentra in sesiunea de invatare pe care o pregatim pentru tabara Start Major" a declarat Cristina Sauciuc, Brand Manager OLX.Pentru aceasta prima editie, programul este deschis elevilor din 10 licee din invatamantul tehnic si profesional din Bucuresti, care au in total peste 8000 de elevi inmatriculati. In urma taberei, cele mai bune trei idei de afaceri vor primi finantari de 500, 300 sau 150 de euro si mentorat pentru o perioada de 6 luni.