Universitatea Babes Bolyai, prima din Romania in clasamentele americane

Potrivit unui comunicat transmis marti de UBB, universitatea clujeana este urmata in clasamentul american de Universitatea Politehnica Bucuresti si de Universitatea Bucuresti."UBB Cluj-Napoca a fost inclusa pe cea mai inalta pozitie din Romania intr-unul dintre clasamentele internationale majore ale anului 2018, ranking-ul US News Best Global Universities, realizat in spatiul academic american si dat recent publicitatii. Potrivit editiei curente a clasamentului, UBB se situeaza pe pozitia 575 la nivel mondial. La nivel national, UBB ocupa cea mai inalta pozitie din clasament, fiind urmata de Universitatea Politehnica Bucuresti (pozitia 745 la nivel mondial), Universitatea Bucuresti (pozitia 774), Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi (situata pe pozitia 1058), Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Carol Davila (pozitia 1060), UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca (pozitia 1117), UMF Grigore T. Popa din Iasi (pozitia 1173) si Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi (pozitia 1226) ", se arata in comunicat.Prorectorul UBB responsabil de cercetare, Daniel David, sustine ca topul US News Best Global Universities este unul dintre cele mai importante clasamente internationale si cel mai important realizat in spatiul american."Faptul ca UBB a castigat cateva pozitii fata de anul trecut, cand s-a clasat pe locul 583, in timp ce alte universitati din tara au pierdut pozitii in clasament, reprezinta efectul politicilor academice din UBB si al sustinerii interne a publicatiilor Web of Science. Totodata, aceasta este cea mai buna clasare a unei universitati romanesti in clasamentele realizate in anul 2018, fapt care confirma statutul de universitate internationala de excelenta acordat universitatii clujene in urma auditului academic QS STAR din Marea Britanie", arata David.Potrivit acestuia, pe de alta parte, o serie de reglementari nationale, mai vechi si mai recente, dar si o serie de decizii gresite separa invatamantul romanesc de aria academica internationala si nu permit ca universitatile sa fim competitive."Spre exemplu, promovarea academica a fost prost inteleasa si reglementata recent, afectand competitivitatea universitatilor romanesti, prin faptul ca suntem obligati sa transferam posturi pe perioa ...citeste mai departe despre " Universitatea Babes Bolyai, prima din Romania in clasamentele americane " pe Ziare.com