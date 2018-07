Universitatea din Bucuresti se alatura demersului UBB si contesta modul in care Ministerul Educatiei clasifica universitatile

"Consideram ca arhitectura pe care se bazeaza constructia metodologiei in forma propusa de MEN este fundamentata pe o viziune birocratica, administrativa, care nu corespunde exigentelor ce se impun unui clasament international. De altfel, politica asumata a ministerului de a implica ARACIS in acest demers este o cauza directa a acestei situatii de inadecvare pe care o semnalam o data in plus.In mod deliberat, este alocata in metodologia propusa de MEN o pondere foarte mica a indicatorilor legati de competitivitate-excelenta, ceea ce contravine filosofiei clasamentelor internationale de referinta in domeniu, care rezerva acestor factori rolul major. Ca o consecinta directa, predomina setul de indicatori de acreditare specifici viziunii ARACIS, care dobandesc o importanta covarsitoare, ceea ce conduce catre o relativizare, daca nu chiar o inversare a diferentelor reale de competitivitate dintre universitatile romanesti", se arata intr-un comunicat al UB.Ce spun expertii Bancii MondialePotrivit sursei citate, pentru realizarea unei metodologii de clasificare solide, compatibile cu uzantele internationale, este imperios necesara si binevenita implicarea expertilor internationali in domeniu."Totusi, expertii desemnati de Banca Mondiala, institutie recunoscuta pentru finantarea proiectelor educationale viabile, s-au raliat mai degraba unor interese de ordin politic, in detrimentul obiectivelor asumate. Acest demers de realizare a metodologiei de clasificare nu ar trebui viciat in niciun fel de astfel de ingerinte si nu ar trebui, pe de alta parte, nici sa se transforme intr-un experiment al expertilor internationali.Universitatea din Bucuresti, reluand recomandarile expuse in Rezolutia Consortiului Universitaria, reunit in luna iunie a acestui an, solicita Guvernului sa nu permita denaturarea, de catre Ministerul Educatiei, a realitatii academice prin clasamente influentate politic si isi reafirma, o data in plus, disponibilitatea de a contribui prin toate resursele sale la constructia unui cadru de clasificare a universitatilor in acord cu bunele practici inter ...citeste mai departe despre " Universitatea din Bucuresti se alatura demersului UBB si contesta modul in care Ministerul Educatiei clasifica universitatile " pe Ziare.com