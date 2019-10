Universitatea din Bucuresti si UBB Cluj protesteaza: Guvernul promoveaza criterii politice izolationiste, in opozitie cu lumea civilizata

Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB) si Universitatea din Bucuresti (UB) arata, intr-un comunicat de presa transmis luni si semnat de rectorii Ioan-Aurel Pop si Mircea Dumitru, ca au luat act de o noua incercare a guvernantilor si consultantilor lor de a promova o metodologie de clasificare a universitatilor si de ierarhizare a programelor de studii care, desi pe alocuri mimeaza bunele practici, in esenta este "complet rupta de bunele practici europene/internationale, reflectand aspecte politice izolationiste, cu impact negativ asupra competitivitatii mediului academic romanesc si asupra formarii studentilor".Acest demers este o reluare, intr-o forma aparent noua, a perspectivei revolute fata de care universitatile au mai luat pozitie anul trecut (in 2018), scrie in comunicat."In cazul ierarhizarii programelor de studii, intr-o propunere incredibila, indicatorii de performanta academica/stiintifica lipsesc cu desavarsire, ierarhizarea bazandu-se pe indicatori care tin mai ales de acreditarea/calitatea minimala a unui program. Acest lucru este de neconceput, orice ierarhizare internationala a specialitatilor avand dominant criterii academice/stiintifice.Apare astfel riscul de a genera in Romania ierarhizari ale programelor academice influentate politic si/sau de mentalitati izolationiste, acum cand studentii romani au nevoie de programe academice care sa-i pregateasca pentru a face fata competitivitatii in aria europeana/internationala. Nu mai vorbim de faptul ca, in timp ce la nivel international se ierarhizeaza domeniul, la noi se ierarhizeaza programul specific dintr-un domeniu (masteratul lipsind!), ceea ce aduce idiosincrazii si suprapuneri inutile", afirma reprezentantii celor doua universitati.Conform sursei citate, in cazul clasificarii universitatilor, indicatorii academici/stiintifici, desi prezenti, sunt adesea redefiniti intr-o varianta in care avem in final forme fara fond."Spre exemplu, citarile sunt incluse in lista, dar nu vor fi folosite, lucru absurd, citarile fiind indicatorul principal in orice clasificare internationala, indicator identificabil deja pentru orice universitate in bazele de date internationale. In plus, in modalitatea de analiza a citarilor, stiintele socio-umane, inclusiv a ...citeste mai departe despre " Universitatea din Bucuresti si UBB Cluj protesteaza: Guvernul promoveaza criterii politice izolationiste, in opozitie cu lumea civilizata " pe Ziare.com