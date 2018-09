Universitatea din Bucuresti, singura din Romania in topul international QS 2019 al angajabilitatii: "Ce ziceati, dle ministru Popa?"

"Rezultatele clasamentului confirma buna reputatie a Universitatii din Bucuresti in randul angajatorilor, anul acesta fiind pentru a doua oara consecutiv cand UniBuc obtine acest rezultat", se arata intr-un comunicat remis presei de Universitatea din Bucuresti dupa afisarea rezultatelor din cel mai cunoscut ranking global al universitatilor in functie de domeniile de studiu si cercetare.La randul sau, prof.dr.Marian Preda, presedintele Senatului, a reamintit decizia ministrului Educatiei, Valentin Popa, de a taia fondurile acordate de la buget pentru marile universitati din tara, printre care si Universitatea din Bucuresti, generand ample proteste in mediul universitar (foto)."Domnu' ministru Popa, ce ziceati despre UB? Ca nu merita incredere ridicata? Dupa cum vedeti mai jos, piata muncii si angajatorii au alta parere despre absolventii nostri: una foarte buna.Puteti sa dati oricate locuri la universitatile de partid si sa va strangeti studenti cu arcanul de peste tot (desi nici asa nu mai reusiti sa va completati locurile), daca absolventii dumneavoastra nu sunt ceruti pe piata muncii, sunt inutili, asa ca degeaba ii finantati din bani publici!", a subliniat, intr-un comentariu publicat pe Facebook , Marian Preda.Conform comunicatului citat anterior, pozitiile obtinute in clasamentul QS Graduate Employability 2019 pentru diversi indicatori (parteneriatele cu angajatorii (201+), relatia angajator-student (201+), angajabilitatea absolventilor (201+) si reputatia angajatorului (301+) ), "mentin Universitatea din Bucuresti in topul universitatilor cu cele mai bune performante la nivel regional"."Pentru realizarea QS World University Rankings by Graduate Employability Rankings 2019 au fost evaluate 660 de institutii si analizate raspunsurile a peste 40.000 de angajatori, 39.000 de diplome si afilierile a peste 28.000 de absolventi cu performante inalte.Totodata au fost luate in considerare 140.000 de situatii de relationare intre absolventi si angajatori, si alte aproximativ 200.000 de parteneriate privind insertia pe piata muncii.Indicatorii prevazuti in metodologia de ...citeste mai departe despre " Universitatea din Bucuresti, singura din Romania in topul international QS 2019 al angajabilitatii: "Ce ziceati, dle ministru Popa?" " pe Ziare.com