Unul dintre parinti sa aiba liber de la munca, atunci cand scolile sunt inchise - proiect

Acesta sustine ca initiativa ar putea fi o solutie pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii, in cazul in care scolile sunt inchise din cauza unor calamitati naturale sau alte situatii extreme.Astfel, Marian Cucsa intentioneaza sa depuna un proiect de lege prin care, atunci cand se inchid scolile si gradinitele, unul dintre parinti sa aiba dreptul de a sta acasa cu copilul, daca acesta este mai mic de 10 ani sau daca este incadrat in categoriile celor cu nevoi speciale.De asemenea, in situatia familiilor monoparentale, parintele, care este si tutorele copilului, sa aiba liber de la munca, iar zilele libere sa fie platite normal."Ninsoarea care a cazut continuu timp de 48 de ore, cel putin in Timis, unde m-am aflat la sfarsitulul saptamanii trecute, a cauzat multe neplaceri. Drumurile au fost practic imposibil de curatat in ritmul in care ningea, oamenii au ramas fara curent electric si incalzire iar autoritatile au decis inchiderea scolilor si gradinitelor timp de doua zile.De aici s-a si format o voce comuna a parintilor care se plangeau atat pe retelele de socializare, cat si direct mie, ca, pur si simplu, nu au cu cine sa isi lase copiii acasa si m-am gandit ca ar fi absolut normal ca statul sa le ofere si acestora zile libere, in perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise.Deocamdata, aceasta propunere de proiect de lege este in stadiul de a fi asternuta pe hartie si scrisa asa cum trebuie, tinand cont de toate detaliile.Pentru inceput, m-am gandit ca atunci cand se inchid scolile si gradinitele, unul dintre parinti sa aiba dreptul de a sta acasa cu copilul, daca acesta este mai mic de 10 ani (insa varsta minorului va fi stabilita dupa o analiza in acest sens) sau daca este incadrat in categoriile celor cu nevoi speciale.Totodata, in situatia familiilor monoparentale, sa aiba liber de la munca parintele care este si tutorele copilului. Zilele libere sa fie platite normal", a afirmat Marian Cucsa, conform sursei citate.Prin urmare, in urmatoarea perioada, deputatul ALDE va demara o consultare publica pe retelele de socializare pentru a tine cont de nevoile si de parerile parintilor.