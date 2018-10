Valentin Popa: Manualul de geografie gresit este la retiparit si va fi distribuit saptamana viitoare. Costurile vor fi achitate de EDP

"In aceasta problematica a manualelor pentru elevi, au fost o serie intreaga de discutii legate de calitatea continutului. In top avem manualul de geografie clasa a VI-a, care are un numar considerabil de greseli, si in legatura cu acest manual am luat decizia ca el sa fie retiparit, fara ca ministerul sa suporte vreun cost. Manualul este in momentul de fata la tipar si va fi distribuit in teritoriu saptamana viitoare, dar formatul digital este deja pe site, unde se afla deja si eratele pentru celelalte manuale", a afirmat fostul ministru.El a precizat ca este pentru prima oara cand cineva plateste pentru greselile dintr-un manual."E un semnal pentru piata manualelor pentru ca,pentru prima data in istorie, cineva plateste pentru greselile din manuale. Va fi un reper, cred eu, si pentru contractele viitoare intre minister si edituri, astfel incat, atunci cand vom constata astfel de greseli, ele sa fie corectate pe costul editurii", a precizat Valentin Popa.Insa, editura care a tiparit manualele, unica, si care va suporta costurile greselilor este tot de stat - Editura Didactica si Pedagogica (EDP).El a mai spus ca este o problema "cine va edita manualul inceput de erata cu greselile din manualele de clasa a V-a, cam 100 de pagini" si a mentionat ca ministerul intentioneaza instituirea unui filtru suplimentar de control pentru manuale, dupa bunul de tipar al editurii si autorilor, acestea urmand sa fie evaluate de catre inspectorii de specialitate din teritoriu.Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a solicitat Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) sa retipareasca manualul de Geografie pentru clasa a VI-a si sa suporte toate costurile. Pana cand noile manuale vor fi trimise in scoli, profesorii si elevii vor putea folosi manualul corectat in varianta digitala.Reactia ministerului a venit dupa ce in manualul de Geografie au fost descoperite multe greseli. De exemplu, orasul Turnu Magurele este pozitionat pe harta acolo unde este, de fapt, orasul Drobeta-Turnu Severin, la fel si Marea Moarta, care este pusa pe harta in locul Marii Rosii. In plus, insula Ascension este scrisa "Asuncion", in tima ce Guyana Franceza este scrisa cu "i" si nu cu "y".Citeste si:Scandalul gres ...citeste mai departe despre " Valentin Popa: Manualul de geografie gresit este la retiparit si va fi distribuit saptamana viitoare. Costurile vor fi achitate de EDP " pe Ziare.com