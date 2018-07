Viziunea Academiei Romane asupra educatiei parentale: Specific national romanesc si familie traditionala, in loc de conceptiile moderniste ale ONG-urilor straine

In vremuri in care Romania e intr-o profunda criza de legitimitate, academicienii ne indeamna astfel sa ne intoarcem la nationalism.Academia Romana, mai exact Prezidiul acesteia, a gasit de maxima importanta transmiterea unui mesaj public in care expune conceptia asupra educatiei parentale si, in sens mai amplu, asupra scolii romanesti ideale.Care este, asadar, idealul paideutic (de educatie) al Academiei Romane, intr-o epoca in care alte natiuni si, ca atare, alte Academii, vorbesc despre algoritmi genetici, inteligenta artificiala si educatia ca proces de formare intelectuala?Din comunicatul catre tara al celor cinci academicieni din Prezidiu, printre care Ioan Aurel Pop si Razvan Theodorescu, desprindem viziunea ampla pe care forul o are asupra scolii: in loc de constructie intelectuala, in sensul Bildung-ului german, mai degraba formarea sentimentului de apartenenta etnica si nationala, unde natiunea este vazuta ca fiind eminamente crestina si asezata in jurul familiei traditionale.In conceptia academicienilor, asadar, specificul national (unde natiunea este intr-o paradigma etnicista, daca parcurgem cu atentie documentul) nu poate fi compatibil cu "ipotezele educationale asa-zis moderniste", mai ales daca acestea sunt de provenienta straina, din "cercetari facute de institutii internationale si ONG-uri, cu fonduri private straine".Cu cat citesti textul academic, cu atat inaintezi in aceasta paradigma a educatiei nationaliste, nu nationale, cum pretind semnatarii.Le dau cuvantul:"Proiectul Ministerului Educatiei Nationale de legiferare a unui sistem de educatie parentala fara nici un specific romanesc, explicit impotriva familiei traditionale, ca nucleu al vietii sociale, culturale, morale si cu implicatii enuntate crestine, milenare a romanilor, presupune o educatie uniforma a copiilor, fara diferente de sex, de particularitati antropologice si psihologice, de mediu comunitar (rural, urban), etnic."Mai departe, Academia ne indeamna sa ne educam copiii nu doar in spirit national, ci in spirit national triumfalist.Astfel, din secolul de unita ...citeste mai departe despre " Viziunea Academiei Romane asupra educatiei parentale: Specific national romanesc si familie traditionala, in loc de conceptiile moderniste ale ONG-urilor straine " pe Ziare.com