Dincolo de scoala: Ei ii indruma pe tineri intr-un moment crucial pentru viitorul lor #Interviu Yourway Advisors

Alegerile nu sunt usoare, multi copii nu stiu incotro sa se indrepte dupa ani intregi petrecuti intr-un sistem de invatamant blocat in timp. Chiar si parintii sunt, de multe ori, depasiti.Pornind de la aceasta realitate a luat nastere Yourway Advisors , o echipa de consilieri bine specializati care ii pot indruma pe viitorii studenti catre facultatea potrivita si ii pot sprijini in intreg procesul admiterii, daca au nevoie."In acest context devine firesc sa oferi unelte care sa ajute tinerii sa aleaga cea mai potrivita cale, astfel incat acestia sa se simta multumiti si impliniti de parcursul ales.Stim cu totii ca pana la urma randamentul in munca este direct proportional cu gradul de cunoastere si intelegere a propriei motivatii.Zece ani de experienta a unei echipe cu viziune, zicem noi bogata si sanatoasa, si-au spus astfel cuvantul si s-a nascut idea de a oferi atentia cuvenita fiecarui tanar in parte, ajutandu-i atat pentru identificarea celor mai potrivite institutii educationale, cat si pentru accesarea acestora", explica Madelaine Popescu, Manager Departament Universitati in cadrul Yourway Advisors.Insasi numele companiei reprezinta una din valorile principale pe care le au acesti oameni. "Yourway - Calea ta", reprezinta modul tau de a-ti aborda viitorul, posibilitatea de a-ti croi propriul drum in viata."A fi un consultant educational inseamna, in primul rand, o dedicare constanta pentru succesul tinerilor", explica Madelaine Popescu.Acest lucru presupune ca acestia sa aiba disponibilitatea unei formari continue, plecand de la abilitati de comunicare si adaptare, pana la a gestiona cantitati mari de informatie.Consultantii au fost pregatiti prin training-uri si conferinte in afara tarii direct la universitati prestigioase, prin cursuri de formare de cel mai inalt nivel care adreseza atat evolutia academica cat si cea personala a tanarului."Aceste demersuri de invatare cautam sa le facem la nivel international pentru ca instiutile conectate cu adevarat la dinamicile economice si sociale sunt universitatile de top", spune Madelaine Popescu, punctand ca demersurile "cauta in mod constant sa creeze cel mai potrivit context de formare a tinerilor in raport cu dinamica pietei de munca".Fiecare membru al echipei Yourway Advisors, fie ca este vorba de YourAdvisors, YourTrainers sau YourTeachers are la activ sute, daca nu mii de procese de consultanta finalizate. Finalitatea fiind reprezentata de accesarea unei institutii universitare, obtinerea unui certificat de limba sau obtinerea unui set de abilitati transferabile direct utile educatiei formale."Pentru ca dorim sa pastram modul de lucru focusat pe fiecare tanar in parte, in cadrul unor intalniri individuale, modalitatea noastra de consultanta presupune prezenta saptamanala in birou a catorva zeci de tineri pentru fiecare consultant", spune Madelaine Popescu.Important este de mentionat ca intalnirea cu un consultant nu costa nimic. "Ni se pare firesc ca un tanar si un parinte sa aiba posibilitatea de a se informa gratuit cu privire la ce ar putea sa faca pentru a completa procesul de educatie formala", explica Madelaine.Totusi, "ne place sa spunem ca un tanar e bine sa stie ce sa faca mai departe, dar si cum sa faca asta", completeaza ea.Astfel, cele trei categorii de produse includ servicii destinate tinerilor care doresc sa dezvolte un portofoliu de admitere atractiv pentru institutiile educationale pe care vor sa le acceseze, in Romania sau strainatate, dar si celor care doresc sa isi usureze viata universitara lucrand din timp la abilitati care sa le dea independenta in parcursul academic. In functie de varsta, obiective si nevoie, serviciile pot sa varieze intre 50 si 400 de Euro.Este greu de raspuns la aceasta intrebare pentru simplul fapt ca tinerii percep foarte diferit fata de parinti acest, sa-i spunem, ghidaj - consultanta.Un parinte se poate teme de o alegere nefasta, practic dorindu-si pentru copilul sau o decizie bazata pe criterii de tipul "asa nu", pe cand un tanar va cauta sa inteleaga catre ce se poate indrepta, cautand modele de tipul "asa da"."Am putea spune ca serviciile noastre sunt intampinate cu egala incantare, dar din motive diferite", concluzioneaza Madelaine.E greu de estimat ce prefera tinerii, mai ales ca alegerea de a studia in strainatate implica adesea niste costuri pe care unii parinti nu le pot suporta. Totusi, specialistul cu care stam de vorba ne linisteste: Atat in tara cat si in afara sunt facultati bune, care iti pot asigura viitorul dorit, daca stii cum sa le alegi."Studiile in strainatate, pe langa atractivitatea unei experiente inedite si a unei diplome ce poate reprezenta factor de diferentire pe piata muncii, au si rolul de a completa oferta educationala din Romania, cu programe mult mai specializate si cautate la nivel mondial.Asa cum o anume universitate de la noi foarte bine specilaizata in extractia de petrol si gaze atrage studenti internationali, asa si alte universitati din afara ofera ceva ce nu poate fi accesat in Romania.Pana la urma daca ne uitam un pic in urma la initiativele de mobilitate studentesca la nivel international constatam ca exista clar o dorinta de transfer de cunoastere intre tari, transfer care este cel mai simplu asigurat prin punerea la dispozitia tinerilor a unor optiuni educationale de calitate, indiferent de destinatie", spune Madelaine Popescu.Intrebata despre dificultatea admiterii la facultatile din tara in comparatie cu dificultatea admiterii in facultatile de afara, consultantul ne asigura ca doar "hartogaria" este mai complicata, oriunde ai aplica. Si, iata, ca acum ai si sprijin pentru acest pas, daca il ceri."Mereu le spunem tinerilor cat de important este sa fie siguri de parcursul de cariera ales, si asta pentru ca odata ce cunosc cat mai mult din declinarile optiunilor lor, cu atat mai stapani pot fi pe viitorul lor.Ce vrem sa spunem este ca speram ca tinerii sa nu priveasca admiterea ca pe ceva dificil, ci mai degraba ca pe o posibilitate de a arata ce au facut pana acum in raport cu ceea ce isi doresc pentru ei insisi.Dureaza un pic pana un tanar intelege ce are de facut pentru a-si maximiza sansele de admitere, intr-un final insa totul depinde de efortul pe care fiecare tanar este dispus sa il depuna si de cat de sanatos a ales parcursul carieral.Pentru anumite domenii de studiu hartogaria este cea care face admiterea sa para mai anevoioasa, atat in Romania, cat si in strainatate, pe cand la altele, examenele si/sau interviurile ii pot face si pe cei mai dibaci sa cada pe ganduri", explica Madelaine Popescu,Fiecare tanar este inedit! Este fascinant cat de multe invatam noi ca si consultanti in fiecare zi.Numai ieri discutam intre noi despre teoriile de expansiune ale universului, incercand sa ne asiguram ca unul din candidatii nostri nu va folosi informatii depasite in scrisoarea lui de motivatie.Va invit sa va imaginati cum o echipa de oameni raman tacuti destul de frecvent la cat de multe stie un tanar de 18 ani, si nu, nu ne referim doar la cei "de 10". An de an intalnim tineri cu povesti remarcabile.Acum doi ani una din candidatele noastre vizita Sarmisegetuza Regia pentru a se convinge ca antropologia este ceea ce doreste sa studieze mai departe. Ce este spectaculos este ca ea nu s-a simtit impiedicata de diagnosticul de scleroza in placi in alegerea unui domenii care presupune destul de multe calatorii. Va anuntam ca in prezent ne saluta zambitoare din Bristol.Alt candidat a reusit, in primul an de facultate, sa isi convinga unii dintre profesori sa deschida o afacare impreuna, care si la ora actuala activeaza pe piata internationala.Faptul ca suntem martori la multiple astfel de povesti, ne face sa credem foarte mult in tinerii din Romania. Si tot aici mentionam ca multi din cei cu care am colaborat cu ani in urma se intorc, avand o viziune clara cu privire la ce urmeaza sa faca.Cresterea este direct proportionala cu constientizarea necesitatii unei orientari in educatie si cariera.Din punctul nostru de vedere, din ce in ce mai multe familii resimt aceasta necesitate si in consecinta apeleaza la astfel de servicii.Un aspect deseori trecut cu vederea este cel legat de numarul redus de speciliasti in domeniul consultantei educationale, factor care poate influenta decisiv dezvolatrea serviciilor de acest tip.Luand in considerare ca activitatea noastra completeaza educatia formala, urmarind adaptarea unui model international la cultura si societatea romaneasca, ne propunem sa promovam ca alegerile pe care ar putea tinerii sa le aiba la dispozitie cu privire la viitorul lor sa fie cunoscute conform cu realitatea.Asta presupune cum spuneam si la inceput o formare continua si dezvoltarea unei echipe si mai versatile, recunoscand cat de important este sa facilitam aceste servicii la toate nivelurile sociale.