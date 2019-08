Peste 20.000 de studenti vor cauta cazare in Bucuresti, in aceasta toamna (Analiza)

37.000 de locuri de cazare sunt disponibile in caminele universitatilor.

5.500 de locuri de cazare sunt puse la dispozitie in camine si campusuri private.

37.000 studenti sunt admisi in anul I; dintre acestia, 33.500, la cursuri de zi.

9.000 de studenti de anul I provin din Bucuresti si nu au nevoie de cazare.

Conform datelor Institutului National de Statistica si UEFISCDI pentru anul universitar 2018 / 2019 numarul total de studenti inmatriculati in anul I de studii universitare - licenta si master este de 50.972 inscrisi in Bucuresti la cursuri de zi.Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica si UEFISCDI168.000 de studenti studiaza in centrul universitar Bucuresti; dintre acestia, 129.000 studiaza in universitati de stat.18% dintre studentii de anul I primesc un loc de cazare in caminele universitatilor. Listele beneficiarilor se afiseaza in a doua parte a lunii septembrie.Peste 20.000 de studenti de anul I cauta cazare in campusuri private sau apartamente de inchiriat.In Bucuresti exista cateva camine private si doua campusuri studentesti private. Cel mai mare operator de campusuri studentesti private din Bucuresti este Arcca Student Housing, care ofera peste 2.600 de locuri de cazare in camere single, duble si triple. Tarifele de cazare variaza intre 123 - 320 euro/persoana/luna, se achita lunar si includ toate cheltuielile de intretinere.Costul cazarii este fix pe toata perioada anului universitar si include toate cheltuielile de intretinere plus accesul la internet prin cablu si Wi-Fi.Contractul se emite pentru perioada anului universitar (9 luni), vara nu stai, nu platesti. Proprietarii apartamentelor solicita achitarea chiriei pe durata intregului an (in total, 12 luni), indiferent daca stai sau nu vara.Nivelul de confort este apropiat de cel oferit de un apartament, fiecare camera avand baie proprie, mobilier complet, frigider si cuptor cu microunde.Studentii devin parte a unei comunitati, socializeaza, au acces facil la informatii, studiaza si dezvolta proiecte impreuna cu colegii.Acces gratuit la teren de sport si evenimente de socializare organizate in campus.Beneficiaza de siguranta 24h/24 prin corp de paza propriu si supravegherea video a spatiilor comune.Acces facil la metrou si deplasarea in grup, impreuna cu alti colegi.Campusul are o administratie care ofera suport rezidentilor si gestioneaza serviciile de intretinere si reparatii. Personalul administrativ include angajati care locuiesc ei insisi in campus, fiind parte a comunitatii. Astfel, problemele si necesitatile studentilor sunt abordate la cel mai inalt grad de intelegere si implicare."Cand un adolescent se pregateste sa fie admis la o facultate si sa plece de acasa, asta viseaza: o viata studenteasca tipica. Colegi noi, glume, socializare, sprijin reciproc, schimburi permanente de idei. Probabil ca niciunul nu viseaza un apartament de bloc in care sa locuiasca singur. Iar noi asiguram atat cadrul social pe care si-l doresc tinerii cat si siguranta pe care o doresc parintii pentru copiii lor," spune Anamaria Dunca, Manager General Arcca