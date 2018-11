Enel investeste 20 de milioane de euro in puncte de incarcare pentru masini electrice pe intreg teritoriul Romaniei

"Enel X Romania se angajeaza sa ofere posesorilor si flotelor de vehicule electrice posibilitatea de a se deplasa in toata tara, de la nord la sud si de la est la vest, fara sa se ingrijoreze unde vor gasi urmatorul punct de incarcare. Prin acest plan ambitios de dezvoltare a unei infrastructuri extinse de incarcare in urmatorii cinci ani, vom contribui la un transport mai curat si mai sustenabil in toata Romania", a declarat Marius Chiriac, director al Enel X Romania, companie prezentata oficial marti.Primele puncte de incarcare vor fi instalate in 2019 in Bucuresti, Timisoara si Constanta. Planul acopera toate zonele Romaniei, astfel incat pozitionarea si instalarea infrastructurii de incarcare sa fie adaptata cresterii gradului de utilizare a vehiculelor electrice la nivelul gospodariilor, al institutiilor, precum si in randul companiilor, ca urmare a cererii pentru flote. Circa 300 de puncte incarcare urmeaza sa fie instalate in 2019."Noi estimam ca, la inceputul anului viitor, vor fi primele statii disponibile in Bucuresti, Timisoara si Constanta. Finalizam niste discutii si apoi depinde de procesul de racordare, instalare etc. Noi dorim sa le avem gata in prima parte a anului viitor. Asta la inceput. Pana la sfarsitul anului, planul este de a acoperi tara la nivel national. Vrem sa conectam vestul Romaniei de estul Romaniei, vrem sa conectam nordul de sud. Vrem sa ajungem in marile orase din Romania. Vrem sa facilitam calatoria pentru oameni dintr-un colt in altul si, ulterior, avem in vedere o mai mare capilaritate, din ce in ce mai multe statii, inclusiv pe drumuri secundare. (...) Pe un drum european, autostrada, probabil vom incepe cu o statie, dar vom incerca sa avem putere pentru urmatoarele extinderi, care vor aparea in momentul in care vom avea cereri. (...) Cautam parteneriate cu companii care deja opereaza statii de carburanti pentru a facilita instalarea in locatiile respective. Discutam cu diferiti parteneri", a precizat Chiriac.Enel X Romania va oferi serviciul de instalare de infrastructura de incarcare catre "Partenerii de Reincarcare", cum ar fi centre comerciale, supermarketuri, restaurante si hoteluri care doresc sa atraga utilizatorii de vehicule electrice. Instalarea si mentenanta infrastructurii de incarcare nu presupune costuri pentru Partenerii de Reincarcare, in schimbul punerii la dispozitie a locurilor de parcare. Compania ofera un serviciu similar si municipalitatilor interesate.Infrastructura care va fi dezvoltata in Romania se bazeaza pe solutiile de incarcare noi, inteligente, ale diviziei globale Enel X. Acestea sunt echipamente modulare, scalabile, livrabile "la cheie" catre consumatorii individuali, companii si institutii. Este prevazuta instalarea de statii cu putere de 22 kW (Quick), 50 kW (Fast) si peste 150 kW (Ultrafast) . Potrivit directorului companiei, circa trei sferturi vor fi statii Quick, iar restul Fast si Ultrafast."Accesul la aceste statii publice va fi cu plata, va fi totul simplu, printr-o aplicatie. Va trebui sa introduceti un card de credit. Vor fi diferite tarife disponibile, tarife pentru flote, tarife pentru oamenii care doresc sa ia un abonament, care doresc sa foloseasca masina mai mult. Vor fi inclusiv tarife pentru utilizatorii ocazionali. Statiile pot fi folosite de oameni acasa sau de companii. Acestia vor avea tarifele pe care le-au negociat cu furnizorul lor. (...) Lucram la tipurile de tarife, care vor fi legate cel mai probabil de kWh. (...) Vor fi probabil, incepand de anul viitor diferite pachete, oferite impreuna cu compania de furnizare, inclusiv poate plata in rate a echipamentelor", a mai spus Marius Chiriac.El a subliniat ca pentru instalarea unei statii se va trece prin acelasi proces de avizare prin care trece orice alt consumator si care poate dura, conform estimarilor, intre minimum 80 de zile si pana la 4 luni, in functie de complexitate, lucrari de conexiune.Investitia este suta la suta Enel.Potrivit datelor prezentate de directorul Enel X, in Romania sunt in prezent in jur de 1.500 - 1.700 masini electrice noi si, conform studiilor optimiste, numarul acestora va ajunge la 250.000 in 2050 sau, conform celor pesimiste, la 80.000.El a mai precizat ca un posesor de masina electrica va scoate din buzunar, pentru incarcarea bateriei, pana la 45% din costul lunar cu benzina sau motorina."Omul care va face incarcarea acasa va scoate din buzunar undeva intre 9 si 10 lei pe 100 de kilometri. Cat il va costa pe luna depinde cat va merge. Creste factura de electricitate, dar scade ceea ce platim la benzinarie luna de luna. Daca facem o combinatie incarcare acasa/incarcare la statiile publice, vom ajunge undeva la un cost de circa 40-45% din costul benzinei sau motorinei", a afirmat Marius Chiriac.Enel este o companie energetica multinationala, unul dintre liderii integrati pe pietele globale de electricitate, gaze naturale si energii din surse regenerabile. Grupul Enel activeaza in peste 30 de tari din lume, avand o capacitate instalata neta de productie de energie de circa 89 GW. Enel distribuie electricitate printr-o retea de peste 2,2 milioane de kilometri, are circa 73 de milioane de clienti casnici si companii in toata lumea.Enel X este o noua divizie globala a Enel, dedicata dezvoltarii de produse si servicii digitale inovatoare in domeniile in care energia are cel mai mare potential de transformare: orase, locuinte, industrii si mobilitate electrica.Enel Romania este unul dintre cei mai mari investitori privati in domeniul energetic, cu operatiuni in sectorul distributiei si furnizarii de electricitate, dar si al productiei de energie electrica din surse regenerabile, prezent pe piata din Romania din 2005. Enel are 3.100 de angajati in Romania si ofera servicii unui numar de 3 milioane de clienti. Companiile E-Distributie opereaza retele cu o lungime totala de aproximativ 128.000 de kilometri in trei zone importante ale tarii: Muntenia Sud (inclusiv Bucuresti), Banat si Dobrogea, acoperind o treime din piata locala de distributie.