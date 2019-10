Enel a accesat o linie de credit de 1 miliard de euro de la UniCredit

ODD 7 "Energie curata si la preturi accesibile", cu majorarea capacitatii de productie din surse regeneranile cu peste 11,6 GW;

ODD 9 "Industrie, inovatie si infrastructura", cu peste 46,9 milioane de contoare inteligente instalate si investitii de 5,4 miliarde de euro in inovare si digitalizare;

ODD 11 "Orase si comunitati durabile", cu investitii in segmentul de retail si noi servicii de energie cu accent pe electrificarea unor domenii de activitate, al caror obiectiv este de a ajunge, printre altele, la o capacitate insumata de 9,9 GW pentru echilibrarea retelelor prin managementul consumului si 455.000 de puncte de incarcare pentru vehiculele electrice;

ODD 13 "Actiune climatica", cu un angajament de reducere a emisiilor de dioxid de carbon la mai putin de 0,350 kg / kWheq in 2020 si de decarbonizare completa pana in 2050.

"Cu aceasta linie de credit inovatoare, progresam in directia obtinerii de finantare sustenabila legata de realizarea obiectivelor de decarbonizare ale Grupului, in conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabila ale Organizatiei Natiunilor Unite," a declarat Alberto De Paoli, directorul financiar al Enel."Aparitia de instrumente financiare care rasplatesc comportamentul responsabil fata de mediu este o confirmare suplimentara a validitatii ecuatiei care leaga sustenabilitatea de crearea de valoare. Privind in viitor, instrumente de acest tip vor fi utilizate din ce in ce mai mult pentru implementarea strategiei de finantare a Grupului".Noua linie de credit si primul program mondial de obligatiuni legate de ODD, lansat de Enel in septembrie, sunt destinate sa extinda si sa diversifice sursele de finantare sustenabila ale Enel.Aceasta noua abordare a finantarii face parte din strategia de creare a valorii prin integrarea ODD in modelul de afaceri al Grupului, strategie care a contribuit la cresterea Enel si la reducerea profilului sau de risc.In Planul Strategic actual, Enel s-a concentrat pe crearea de valoare prin optiuni de business care sustin indeplinirea urmatoarelor patru ODD:Noua linie de credit pusa la dispozitie de catre UniCredit este destinata sa raspunda nevoilor curente de finantare ale Enel si este legata de capacitatea Grupului de a atinge, pana la 31 decembrie 2021, o pondere a energiei regenerabile (pe o baza consolidata) egala sau mai mare de 55% din capacitatea totala de generare instalata. La 30 iunie 2019, nivelul era deja de 45,9%.In functie de realizarea acestui obiectiv pana la data vizata, linia de credit prevede un mecanism progresiv / regresiv cu impact asupra ecartului de dobanda aplicata tragerilor din cadrul acestei linii si asupra comisionului de angajament pentru sumele neutilizate din facilitatea de credit.