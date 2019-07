Enel ar putea iesi de pe piata din Romania

Procesul inca nu a inceput iar printre cei interesati de activele Enel in Romania se afla fondul australian Macquarie, fondul suveran de investitii din Singapore (GIC) si un fond de investitii din Kuweit specializat in infrastructura, Wren House, sustine ziarul italian.Reprezentantii Enel nu au comentat informatia.Enel, controlata de stat, detine o participatie majoritara in compania spaniola de utilitati Endesa si investeste in energia verde si retele, pentru a compensa criza din domeniul energiei conventionale.In Romania, Enel detine 78% la E-Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia, 51% la E-Distributie Banat, E-Distributie Dobrogea si Enel Energie si 100% din actiunile Enel Romania. Aceste companii gestioneaza o retea de 128.000 de kilometri, ce distribuie aproximativ 15 TWh pe an (cu o cota de piata de 34%) si vand aproximativ 10 TWh/an unui numar de circa trei milioane clienti.