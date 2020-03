Enel Romania doneaza 100.000 de euro Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals"

"Enel Romania s-a alaturat eforturilor echipelor medicale in sustinerea luptei impotriva COVID-19 si in sprijinul vindecarii pacientilor infectati. Astfel, Enel Romania, prin companiile sale de furnizare si distributie a energiei electrice, doneaza 100.000 de euro pentru a sprijini activitatea Institutului National de Boli Infectioase - prof. Dr. Matei Bals. Donatia se va face asociatiei "Societatea de Boli Infectioase si HIV/SIDA", care lupta umar la umar alaturi de Institutul National de Boli Infectioase - Prof. Dr. Matei Bals impotriva COVID-19. Suma va fi folosita pentru echipamentele medicale necesare prevenirii si controlului raspandirii virusului, precum si pentru asigurarea mijloacelor medicale necesare tratarii cat mai multor persoane", precizeaza compania, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES.Pe de alta parte, oficialii Enel Romania sustin faptul ca, la ora actuala, toate activitatile care implica contactul direct cu publicul au fost suspendate, oferind clientilor canale alternative de comunicare.De asemenea, compania a activat regimul de munca inteligenta (telemunca) pe termen lung pentru toate activitatile angajatilor pentru care acest regim poate fi aplicat, cu exceptia activitatilor esentiale care nu suporta amanare si care sunt necesare pentru a garanta continuitatea serviciului si securitatea sistemului electric national.In plus, Enel Romania anunta ca a pregatit un plan de continuitate, pentru a asigura siguranta in furnizarea de energie electrica in zonele care ar putea fi declarate "zone rosii" de catre autoritati.Grupul Enel activeaza in peste 30 de tari din lume, avand o capacitate instalata neta de productie de energie de circa 90 GW si distribuie electricitate printr-o retea de peste 2,2 milioane de kilometri, are circa 73 de milioane de clienti casnici si companii in toata lumea.Enel Romania este unul dintre cei mai mari investitori privati in domeniul energetic, cu operatiuni in sectorul distributiei si furnizarii de electricitate, dar si al productiei de energie electrica din surse regenerabile, prezent pe piata din Romania din anul 2005. Compania are, in Romania, aproximativ 3.100 de angajati si ofera servicii unui numar de 3 milioane de clienti.Companiile E-Distributie opereaza retele cu o lungime totala de aproximativ 128.000 de kilometri in trei zone importante ale tarii: Muntenia Sud (inclusiv Bucuresti), Banat si Dobrogea, acoperind o treime din piata locala de distributie.